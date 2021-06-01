Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca yerli aşı için tarih verdi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca yerli aşı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaları süren ve Faz-1 aşamasına gelen 3, Faz-2 aşamasına gelen 1, Faz-3 aşamasına gelen 1 yerli aşı olduğunu açıkladı. Koca, "Eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz. Nazal aşı çalışılıyor, protein üretimi tamamlandı" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan yerli aşı açıklaması! Yerli aşı ne zaman geliyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koca, yerli aşılara ilişkin de önemli bilgiler verdi. Koca, şu an Faz-1 çalışması süren 3 yerli aşının olduğunu, Faz-2 aşamasına gelmek üzere olan 1 aşının da sonuçlarının değerlendirildiğini aktardı.

Bakan Koca: Eylülde normal hayata dönülmesini hedefliyoruz
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Bakan Koca: Eylülde normal hayata dönülmesini hedefliyoruz

Faz-3 aşamasına geçen bir aşının olduğunu anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Faz-3 için olması gereken doz üretimi tamamlandı. Stabilizasyon dediğimiz iki haftalık süresi var. Eğer stabilizasyonda sorun çıkmazsa iki hafta sonra Faz-3 safhasına başlamış olacağız. Asgari iki yerde üretimi erken dönemde başlatmak istiyoruz. Eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz. Nazal aşı çalışılıyor, protein üretimi tamamlandı. Burada özellikle verimliliği artırmak önemliydi, bu başarıldı. Hayvan çalışması da devam edecek. Hayvan çalışması yeni versiyonla yapılacağı için 1,5 aylık zaman dilimi var."

Üçüncü doz yerli olacak
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Üçüncü doz yerli olacak

Aşılama oranına ilişkin soru üzerine Koca, "Oran giderek yükseliyor. Dünyadan farklı olarak 2 hatta 3 aşı ile tercih hakkı vererek konforlu bir aşı dönemi hazırladık. Almanya veya Fransa'da 3 tane aşıyı tercih etme durumunuz yok. Eylülde yerli aşı devreye girdiğinde biz zaten herkesi aşılamış olacağız. O dönemde yerli aşı daha çok hatırlatıcı doz olarak devreye girecek. Vatandaşımızın bir kısmı yerli aşıyı bekliyor. Yerli aşıyı tercih edenlere normal aşı olarak yerli aşıyı sunacağız. Eylül için bunu planlıyoruz" dedi.

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