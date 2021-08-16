Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti Aşılamada yeni kararlar
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Aşılamada yeni kararlar

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

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Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Aşılamada yeni kararlar
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı, yaş sınırı değişti. TRT Haber'in haberine göre alınan yeni kararlar şöyle:

-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

- 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan 4. dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

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