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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı açıkladı DSÖ Türkiye koronavirüs raporunu yayımladı
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: DSÖ Türkiye koronavirüs raporunu yayımladı

Sağlık Bakanlığı: DSÖ Türkiye Covid-19 Raporunu Yayımladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin Covid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımladı. Söz konusu raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Covid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı.

Haber Merkezi İHA
DSÖ raporunda Türkiye'nin başarısına yer verildi.
DSÖ raporunda Türkiye'nin başarısına yer verildi.

Editörlüğünü, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge’nin yaptığı rapor, aynı zamanda Avrupa Bölgesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan ilk rapor olma özelliği de taşıyor.

  • Söz konusu raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye’nin Covid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı.

Türkiye’nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi. Sonraki süreçte ise bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanı Koca’dan Türkiye’ye övgüler yağdıran DSÖ’ye teşekkür
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca’dan Türkiye’ye övgüler yağdıran DSÖ’ye teşekkür
  • Raporun sonuç bölümünde; Türkiye’nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapıldı; genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler alındığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin, başka ülkelerin deneyimlerini gözlemleyerek bilimsel verilerle ulusal rehberini güncellediği, böylelikle küresel düşünüp ulusal kararlar aldığı belirtildi. Türkiye’nin pandemi mücadele stratejisinden övgüyle söz edildi.

Birçok ülkeden farklı olarak Türkiye’de, ülke genelinde standart tedavi algoritmalarının uygulandığı; stratejik ürünlerin stoklanması ve yerli üretimi sayesinde koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadığı ifade edildi.

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Test kapasitesini üç katına çıkararak salgını önleme stratejisi takdire şayan
KORONAVİRÜS
DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Test kapasitesini üç katına çıkararak salgını önleme stratejisi takdire şayan

EN CÖMERT DAVRANAN ÜLKELERDEN BİRİ

  • Türkiye’nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgınla mücadelede en cömert davranan ülkelerden biri olduğunun altı çizildi.

Kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte, ihtiyaç sahibi ülkelere koruyucu ve tıbbi malzeme göndererek küresel dayanışma örneği gösterdiği belirtildi.

DSÖ ve diğer paydaşlardan destek alan Türkiye’nin deneyimleri ve iyi uygulamalarının bir çok ülkeye örnek olduğu ve küresel sağlığa katkı sağladığı ifadelerine yer verildi.

Rapora DSÖ Avrupa’nın resmi internet adresinden ulaşılabilir: https://www.euro.who.int/en/countries/turkey/publications/turkeys-response-to-covid-19-first-impressions-ankara,-turkey,-11-july-2020.

DSÖ direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Türkiye çok güçlü bir liderlik sergiledi
OYNAT 00:00
DSÖ direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Türkiye çok güçlü bir liderlik sergiledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele ettiğine değinen Kluge, 'Bugün sizlerle paylaşacağım üç mesajım olacak. Öncelikle Türk halkına pandemiye karşı verdikleri yanıt, bu derece bir dayanışma sergiledikleri için, insani durumlara karşı böylesi bir duruş sergiledikleri için içten saygılarımı sunmak isterim. Bir atasözü der ki 'İçimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ancak ve ancak ortaya çıkaracak olan krizlerdir, zor zamanlardır' Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakteri ve bünyesinde barındırdığı en iyiyi sergilemiştir' ifadelerini kullandı.


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