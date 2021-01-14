Sağlık Bakanlığı aşıda öncelikli meslek gruplarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. 4 aşamada gerçekleştirilecek aşılamada öncelik sağlık çalışanlarının olacak. Birinci aşamada 65 yaş üzeri ikinci aşamada polis, asker öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları aşılanacak.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bugün itibariyle sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama kampanyasında takip edilecek grup sıralaması açıklandı. Liste, hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır” mesajıyla paylaşıldı.
Aşıda öncelikli meslek grupları netleşti:
- Milli Savunma
- İçişleri
- Kritik görevlerdeki kişiler
- Zabıta
- Özel güvenlik
- Adalet bakanlığı
- Öğretmenler
- Fırın, yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları