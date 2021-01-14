Koronavirüs Sağlık Bakanlığı aşıda öncelikli meslek gruplarını açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı aşıda öncelikli meslek gruplarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. 4 aşamada gerçekleştirilecek aşılamada öncelik sağlık çalışanlarının olacak. Birinci aşamada 65 yaş üzeri ikinci aşamada polis, asker öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları aşılanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bugün itibariyle sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama kampanyasında takip edilecek grup sıralaması açıklandı. Liste, hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır” mesajıyla paylaşıldı.

Aşıda öncelikli meslek grupları netleşti:

- Milli Savunma

- İçişleri

- Kritik görevlerdeki kişiler

- Zabıta

- Özel güvenlik

- Adalet bakanlığı

- Öğretmenler

- Fırın, yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları

- Taşımacılık sektöründe çalışanlar

- Cezaevi ve özel güvenlik

İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor
GÜNDEM
İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor

İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
FOTOĞRAF 13
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Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı.
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. Araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü. Araç çıkışları havadan da görüntülendi.
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Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi.
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Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü.
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İstanbul'daki hastanelerde aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.
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İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.


İlk doz Koca’ya: Aşı başladı
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İlk doz Koca’ya: Aşı başladı
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