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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı

Normalleşme sürecinde uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı. Rehberlere bakanlığın hazırladığı internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Normalleşme sürecinde uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.

İşte bakanlığın yayımladığı 13 başlık altındaki maddeler...

  • - COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri
  • - COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri
  • - COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler
  • - COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

İŞTE ÖNLEMLERİN TAMAMI...

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