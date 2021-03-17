Koronavirüs Sağlık Bakanlığı rehberi güncellendi İki doz aşı olana karantina yok
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı rehberi güncellendi: İki doz aşı olana karantina yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi. Buna göre iki doz aşı olup aşının üzerinden 14 gün geçen kişiler, temaslı olsa da karantinaya alınmayacak. Ayrıca daha önce Covid-19 tanısı konmuş kişiler de, hastalıktan sonraki üç ay içinde temaslı olsalar da karantinaya girmesi gerekmeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi'nde bazı değişiklikler yaptı. Buna göre karantinaya alınacak temaslı hasta değerlendirme kriterleri değişti. İki doz aşı olan corona virüs hastaları, aşılamadan 14 gün sonra, corona virüs hastalarıyla temaslı olsa da karantinaya girmesi gerekmeyecek.

Üç aydan sonra gerçekleşen COVID-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınacak


Yeni düzenlemelere göre; kesin COVID-19 tanısı alan kişilerin, enfeksiyon tablosunun PCR test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren takip eden 3 ay içerisinde başka bir COVID-19 vakası ile temasının olması durumu, riskli temas olarak değerlendirilmeyecek ve temaslı takibi yapılmayacak. Bu kişilerin 3 aydan sonra gerçekleşen COVID-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınacak.

  • Son üç ay içerisinde laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olanların, varyant bir kökenle yeniden enfekte oldukları saptanmaları halinde Sağlık Bakanlığı kurallarına uygun izole edilirler.

Güney Afrika ile Brezilya varyantı tespit edilen vakalara karantina uygulanacak

Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez. Ancak, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır.


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