Koronavirüs Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi 12-15 yaş arası çocuklar favipiravir kullanılabilecek
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi: 12-15 yaş arası çocuklar favipiravir kullanılabilecek

Sağlık Bakanlığı'nın, 'Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde yaptığı değişiklikle koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir artık 12-15 yaş arasındaki çocuklarda da kullanılacak.

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Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi: 12-15 yaş arası çocuklar favipiravir kullanılabilecek
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi’nde değişikliğe gitti. NTV'nin haberine göre; Favipiravir daha önce 15 yaş ve üzeri Covid-19 hastası çocukların tedavisinde kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası favipiravirin kullanımı 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsar hale getirildi.

  • Buna göre 12-15 yaş arası Covid-19 hastası çocukların tedavisinde onam formu ile favipiravir kullanılabilecek. Bir başka değişiklik ise risk faktörü olan çocuklar bölümünde yapıldı.

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Bu bölümde geçen ve risk faktörleri olarak belirtilen, altta yatan immün yetmezlik olması veya immünsüpresif ilaç alım öyküsü, kronik hastalıklar ifadesi, “Çocukluk çağında; serebral palsi, nörolojik gelişim sorunları, ob ezite, genetik sendromlar (trizomi 21), kardiopulmoner hastalık ve immünkompromize çocuklar ve ergenler” şeklinde değiştirildi.

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