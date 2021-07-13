Koronavirüs Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı İşte Kurban Bayramında hayvan satış yerlerine giderken dikkat edilmesi gerekenler
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte Kurban Bayramı'nda hayvan satış yerlerine giderken dikkat edilmesi gerekenler

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ve öncesinde hayvan satış yerlerine giderken yeni koronavirüs hastalığından korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bakanlık, Covid-19 belirtisi taşıyan kişilerin hayvan satış yerlerine gitmemesi gerektiğine dikkat çekti

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Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte Kurban Bayramında hayvan satış yerlerine giderken dikkat edilmesi gerekenler
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Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ve öncesinde hayvan satış yerlerine giderken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal belirtilerinden birini taşıyorsanız hayvan satış yerlerine gitmeyin. Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kuruluşuna başvurun" denildi.

"SATICIYLA EL TEMASI KURMAYIN"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Giderken maske takın. Hayvan satış yerinde bulunduğunuz süre boyunca maskenizi çıkarmayın. Maskenin doğru kullanımı konusundaki kurallara uyun.

- Hayvan satış yerine giderken alkol içerikli en antiseptiği ile ellerinizi temizleyin.

- Satıcılarla ve diğer müşterilerle en az 2 metrelik mesafeyi koruyun.

- Satıcıyla el teması kurmayın.

- Alışveriş sırasında paraya dokunduktan sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın veya alkol içerikli el antiseptiği ile ellerinizi temizleyin.

- Ziyaretiniz boyunca bir şey yiyip içmeyin.

- Hayvan satış yerinde uzun süre kalmayın.

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