Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 6 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 112 bin 421 testten 1511 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 1229 kişi de iyileşti.

Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2020

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338, toplam hasta sayısı 327 bin 557, toplam vefat sayısı 8 bin 553, toplam ağır hasta sayısı 1414, toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 599 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,3 olarak belirlendi.

AĞIR HASTA SAYISI, KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 00:32 Koronavirüsten ölen hahamın cenazesine katılan Ultra-Ortodoks Yahudiler ortalığı birbirine kattı İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 64 yaşındaki haham Mordechai Leifer'in cenaze törenine binlerce kişi katılırken, polis ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında arbede yaşandı. Polis, dün akşam da Batı Kudüs ve Beni Barak kentinin bazı mahallelerinde karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 13 Ultra-Ortodoks Yahudi'yi gözaltına almıştı. BiP'te paylaş

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Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

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OYNAT 00:59 Karantinada olması gereken Özel Halk Otobüsü şoförü direksiyon başında ekiplere yakalandı Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.



Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan 34 ZC 0558 plakalı özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Aydeniz'in temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydeniz'i ambulansla hastaneye götürdü. Özel Halk Otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi. BiP'te paylaş

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