Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Aşı Tablosu haritasını güncelledi: 25 milyon 733 bin 814 doz

Türkiye genelinde koronavirüs salgını nedeniyle aşılama tüm hızıyla devam ediyor.
Şu an, tercihlerine göre Sinovac ve BionTech aşılarını olabilen vatandaşlar, öncelik durumuna göre bu imkandan faydalanabiliyor.
Toplam doz 26 milyona dayandı
Sağlık Bakanlığı'nın 16 Mayıs itibarıyla güncellediği Türkiye Aşı Tablosu'nda birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 25 milyon 733 bin 814 oldu.
Tabloya göre, 1. doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 925 bin 6, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 10 milyon 808 bin 808 oldu.