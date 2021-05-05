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Koronavirüs Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi

Sağlık Bakanlığından yayımlanan genelgeye göre, Aile Sağlığı Merkezleri 10-12 Mayıs'ta idari izinli sayılacak.

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Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi
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Sağlık Bakanlığı daha önce idari izin kapsamına alınmayan Aile Sağlığı Merkezleri'nin de 10-12 Mayıs tarihleri arasında idari izinli sayılmasına ilişkin genelge yayımladı. Aile Hekimleri Dernekleri, idari izin kapsamına alınmamaları nedeniyle 10-12 Mayıs'ta iş bırakacaklarını duyurmuştu.

  • Tam kapanma öncesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 27 Nisan'da 17665 sayılı Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu yazısına istinaden sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm kamu çalışanlarını 10-11 Mayıs tam, 12 Mayıs yarım gün izinli saymıştı.

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