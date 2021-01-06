Koronavirüs Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşı uygulamasında "dolandırıcılık" uyarısı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşı uygulamasında "dolandırıcılık" uyarısı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşı uygulaması konusunda vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım." diyerek kişisel bilgileri isteyenlerle isim ve adres bilgilerinin paylaşılmaması ve telefonlara gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesajlara cevap verilmemesi istendi.

İtibar etmeyin

Kovid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız. Kovid-19 aşı uygulamasıyla ilgili güncel ve güvenilir bilgiye, T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere uyarı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere uyarı
  • Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu ve benzeri paylaşımlar takip edilerek, konu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOME) bildiriliyor. Böylece ilgili hesaplara erişim engeli getirilmesi ya da hesapların kapatılması sağlanıyor.

Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir
Abone Ol Google News
Korku filmi değil gerçek

Korku filmi değil gerçek

Falçatayla kesip saldırdı, çuvala koyup üzerinden araçla geçti.
Evet manşet oldunuz

Evet manşet oldunuz

​Asker kaçağı kısıtlamayı deldi: Yarın manşet mi olacağız?
Konu kapanmıştır

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması.

"Küresel şirketler insanımızın iyi niyetini suistimal ediyor..."

​Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı.

Hesaplara yatmaya başladı

Hesaplara yatmaya başladı

​Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi açıklaması.
TEKNOFEST başvuruları başladı

TEKNOFEST başvuruları başladı

​Yarışma hakkını elde etmek için son gün 28 Şubat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.