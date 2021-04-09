Sağlık Bakanlığı'ndan 'sık görülen belirtiler' paylaşımı

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından koronavirüs hastalarında en sık görülen belirtilere ilişkin paylaşım yapıldı.
Belirtiler şu şekilde sıralandı:
- Ateş
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Tat ve koku kaybı
- İshal
- Solunum sıkıntısı
COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler
- Ateş
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Tat ve koku kaybı
- İshal
- Solunum sıkıntısı pic.twitter.com/pb3QwZmrFe
COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler