Sağlık Bakanlığı'ndan 'sık görülen belirtiler' paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin ortak üretim ihtimali konuşuldu ve Putin, Ukrayna krizinin çözümü için önerilerini iletti.