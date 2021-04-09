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Koronavirüs Sağlık Bakanlığından sık görülen belirtiler paylaşımı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sık görülen belirtiler' paylaşımı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs belirtilerine ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, hatırlatmalarda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Sağlık Bakanlığından sık görülen belirtiler paylaşımı
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Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından koronavirüs hastalarında en sık görülen belirtilere ilişkin paylaşım yapıldı.

Belirtiler şu şekilde sıralandı:

- Ateş

- Öksürük

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Kas ve eklem ağrısı

- Tat ve koku kaybı

- İshal

- Solunum sıkıntısı

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