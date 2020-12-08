Sağlık Bakanlığından temaslıların karantina süresinin düşürülmesiyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır." denildi.
Sağlık Bakanlığınca, koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 10 gün olarak güncellenmişti. Konuyla ilgili bakanlıktan yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından ’yakın temaslıların karantina süresine’ ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğu görülmüştür. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.
Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.
"Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır"
Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."