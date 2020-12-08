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Koronavirüs Sağlık Bakanlığından temaslıların karantina süresinin düşürülmesiyle ilgili açıklama
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığından temaslıların karantina süresinin düşürülmesiyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır." denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 10 gün olarak güncellenmişti. Konuyla ilgili bakanlıktan yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından ’yakın temaslıların karantina süresine’ ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğu görülmüştür. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

  • Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

"Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır"

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süresi değişti
KORONAVİRÜS
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
FOTOĞRAF 10
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ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor.
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Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor.
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14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
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AŞININ SAKLANDIĞI ODA <br> <br> Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı görüntülendi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor.
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'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR' <br> <br> İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor diye konuştu.
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'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ' <br> <br> Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz. Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz..
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Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor ifadelerini kullandı.
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşı ve saklandığı oda görüntülendi.


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