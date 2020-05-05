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Koronavirüs Sağlık Bakanlığından yeni çalışma Normalleşme rehberi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığından yeni çalışma: Normalleşme rehberi

Türkiye, Kovid-19’un ardından normalleşmeye hazırlanırken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgın döneminde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu konusunda bir çalışma yaptı. Buna göre “normal” eskisi gibi olmayacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pandemi sonrasındaki süreçte sosyal mesafenin yanı sıra, hijyen kuralları da değişecek. Oteller, alışveriş merkezleri, okullar, bankalar, toplu taşıma araçları ve benzeri halka açık alanların ve tuvaletler ile elle sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu daha çok önem kazanacak.

SÜPÜRME PASPAS ÇEK

Şu anda evlerde uygulanan hijyen kurallarının, insanların toplu bulunduğu alanlarda da uygulanması sağlanacak. Otellerde kullanılan tekstil ürünleri 60-90 derece arasında yıkanırken, toplu taşıma araçlarının kullanımda oldukları günde 8 saate bir temizlenmesi öneriliyor. Hazırlanan rehberde vatandaşın günlük temas halinde olduğu yerlerin temizlik ve dezenfektanı konusunda yerel yönetimler ve ilgili kurum-kuruşlara yönelik dikkat edilmesi gereken öneriler şöyle sıralandı. Rehberde şu öneriler öne çıktı:

- Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme, paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

- Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanmalıdır.

TUVALETLERE DİKKAT

- Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ve açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur. Bu nedenle el değmeyen bu tür alanların dezenfeksiyonu gerekli değildir. Bu alanların su ve deterjanla temizliği yeterlidir.

- Dezenfektan ile deterjan gibi kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.

- Dokunmatik ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tabletler önce nemli bezle silinerek temizlenmelidir. Dezenfeksiyon için en az yüzde 70’lik alkol kullanılabilir, yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır. Elektronik aletler için silinebilir kılıfların kullanılması düşünülebilir.

- Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılmalı, temizlik kontrolleri kayıt altına alınmalıdır.

8 SAATTE BİR TEMİZLİK

- Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir. Tekstil ürünler normal deterjanlar ile 60-90 derecede yıkanmalıdır. Tekstil ürünler silkelenmemelidir.

- Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, bu araçların yüzeyleri ve bu araçlarda yer alan her türlü araç, gereç ve eşyanın temizliği, araçların kullanımda olmadığı dönemde, günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır.

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