Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje: Ünlü YouTuber'lar sordu Bilim Kurulu üyeleri cevapladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanmasıyla birlikte hedef, toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu.



Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı, YouTube iş birliğiyle Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için yeni bir proje hayata geçirdi.

Projeyle gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı.

Bu kapsamda, YouTube içerik üreticileriyle Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. 'Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol' temasıyla uzman görüşlerine yer verilen videolar hazırlandı. Videolarda YouTube'un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Kovid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google'da en çok aranan soruları sordu.

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Sorulan sorulardan bazıları şöyle:

COVID-19 gençleri daha az mı etkiliyor? mRNA aşı (BioNTech) olanların kolunda metal kaşık duruyor mu? Aşılar kısırlık yapar mı? Gençler COVID-19’u kolay atlatıyor mu? COVID-19'un çocuklarda görülme sıklığı nedir? COVID-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu? Yurt dışında yaptırılan COVID-19 aşısı Türkiye'de geçerli mi? COVID-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu? Kanser hastaları COVID-19 aşısı olabilir mi? Gebeler COVID-19 aşısı olmalılar mı? Emziren kadınlar COVID-19 aşısı olmalılar mı?

Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer’in Kovid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı, YouTube Türkiye resmi kanalı ve www.youtube.com/asiolsevdikler... linkinden izlenebilecek.

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