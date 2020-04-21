Koronavirüs Sağlık personeli 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor
TÜRKİYE

Sağlık personeli 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor!

Sağlık personeli 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor

Kütahya 112 Acil Servisi'nde acil tıp teknisyeni (ATT) olarak çalışan İbrahim Bulan, 45 gün önce doğan ve Ebrar Eslina adını verdiği bebeğini nöbet çıkışlarında kapıdan, gün içerisinde ise cep telefonuyla eşiyle görüntülü konuşma yaptığı sıralarda görebiliyor. Koronavirüs salgın tehlikesi nedeniyle ailesinden ayrı yaşadığını ifade eden Bulan, "45 günlük bebeğimiz var. Anca nöbet çıkışlarında, normal günlerde telefonla görüntülü olarak, camdan kapıdan sosyal mesafeyi koruyarak birbirimizi izleyip, konuşup, hasret gideriyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Bulan, 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor.
İbrahim Bulan, 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor.

Kütahya’da 112 acil servisinde ATT olarak çalışan İbrahim ve Merve Bulan çiftinin 45 gün önce Ebrar Eslina adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Koronavirüs salgını tehlikesinin başlamasıyla birlikte İbrahim Bulan evden ayrılarak başka bir eve yerleşti.

Koronavirüs salgını tehlikesinin başlamasıyla birlikte İbrahim Bulan evden ayrılarak başka bir eve yerleşti.

Görüntülü konuşarak bebeğini ve eşini görebiliyor

Her gün koronavirüsle ilgili vakalara giden Bulan, ailesini ve yeni doğan bebeğini korumak için nöbet çıkışlarında kapıdan, gün içerisinde ise cep telefonuyla eşiyle görüntülü konuşma yaptığı sıralarda görebildiğini söyledi. Gün boyu hastalarla ilgilenen Bulan, eşini ve bebeğini bu şekilde koronavirüsten koruduğunu söyledi.

İbrahim Bulan, ailesini kapıdan görüp gidiyor.

Koronavirüs vakalarına baktıkları için kendisini bu şekilde izole ettiğini anlatan ATT İbrahim Bulan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Kütahya 112 acil serviste ambulansta çalışıyorum. Koronavirüsten dolayı evimize gidemiyoruz. Bu tür vakaları gittiğimizden dolayı ne ile karşılaşacağımızı bilmediğimiz için ailemizi tehlikeye sokmamak için bu süreçte onlardan ayrı kalıyoruz. Sizleri ve ailemizi korumak için biz kendimizi izole ediyoruz. Yalnız yaşıyoruz. Siz evde kalın sağlıklı kalın. 45 günlük bebeğimiz var. Anca nöbet çıkışlarında, normal günlerde telefonla görüntülü olarak, camdan kapıdan sosyal mesafeyi koruyarak birbirimizi izleyip konuşup hasret gideriyoruz. Hepsi onların sağlığı için.”

Sağlık personeli 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor
FOTOĞRAF 9
Title
Kütahya’da 112 acil servisinde ATT olarak çalışan İbrahim ve Merve Bulan çiftinin 45 gün önce Ebrar Eslina adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.
Title
Koronavirüs salgını tehlikesinin başlamasıyla birlikte İbrahim Bulan evden ayrılarak başka bir eve yerleşti.
Title
Her gün koronavirüsle ilgili vakalara giden Bulan, ailesini ve yeni doğan bebeğini korumak için nöbet çıkışlarında kapıdan, gün içerisinde ise cep telefonuyla eşiyle görüntülü konuşma yaptığı sıralarda görebildiğini söyledi.
Title
Gün boyu hastalarla ilgilenen Bulan, eşini ve bebeğini bu şekilde koronavirüsten koruduğunu söyledi.
Title
Koronavirüs vakalarına baktıkları için kendisini bu şekilde izole ettiğini anlatan ATT İbrahim Bulan, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Kütahya 112 acil serviste ambulansta çalışıyorum. Koronavirüsten dolayı evimize gidemiyoruz. Bu tür vakaları gittiğimizden dolayı ne ile karşılaşacağımızı bilmediğimiz için ailemizi tehlikeye sokmamak için bu süreçte onlardan ayrı kalıyoruz. Sizleri ve ailemizi korumak için biz kendimizi izole ediyoruz. Yalnız yaşıyoruz. Siz evde kalın sağlıklı kalın. 45 günlük bebeğimiz var. Anca nöbet çıkışlarında, normal günlerde telefonla görüntülü olarak, camdan kapıdan sosyal mesafeyi koruyarak birbirimizi izleyip konuşup hasret gideriyoruz. Hepsi onların sağlığı için.”
Title
Koronavirüsün çok kısa sürede yayıldığını anlatan Bulan, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi ve mümkün olduğunca da evde kalınması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Title
Title
Sağlık personeli 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor
Kütahya 112 Acil Servisi'nde acil tıp teknisyeni (ATT) olarak çalışan İbrahim Bulan, 45 gün önce doğan ve Ebrar Eslina adını verdiği bebeğini nöbet çıkışlarında kapıdan, gün içerisinde ise cep telefonuyla eşiyle görüntülü konuşma yaptığı sıralarda görebiliyor. Koronavirüs salgın tehlikesi nedeniyle ailesinden ayrı yaşadığını ifade eden Bulan, "45 günlük bebeğimiz var. Anca nöbet çıkışlarında, normal günlerde telefonla görüntülü olarak, camdan kapıdan sosyal mesafeyi koruyarak birbirimizi izleyip, konuşup, hasret gideriyoruz" dedi.

Koronavirüsün çok kısa sürede yayıldığını anlatan Bulan, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi ve mümkün olduğunca da evde kalınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

​Ultra zengin ABD'liler Yeni Zelanda'nın yolunu tuttu.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.

"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.
Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.