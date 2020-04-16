Sağlıkçılara online terapi: RUHSAD uygulaması devreye sokuldu

RUHSAD ile öncelik olarak karantinada olan, test sonucu pozitif çıkan, yakını yoğun bakımda yatan, Kovid-19 servis ve yoğun bakımlarında faal görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğu düşünülen kamu, özel ve vakıf hastanelerindeki sağlık çalışanlarına sanal terapi verilecek. RUHSAD ile sağlık personeline, kendisi ve çocukları için gönüllü erişkin ve çocuk ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla görüntülü görüşme imkanı sağlanacak.

MOBİL UYGULAMA İNDİRİLEBİLECEK

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık personeline özel geliştirilen bir mobil uygulama ile sağlık personeli alanında uzman hekimlerden destek alabilecek, hekimlerle nerede olurlarsa olsunlar görüntülü görüşebilecekler. Hiç vakit kaybetmeden anlık mesajlaşabilecek ve randevu alabilecekler. Mobil uygulama ile hizmetten yararlanmak isteyen personel, mobil uygulama marketlerinden RUHSAD uygulamasını cihazlarına ücretsiz indirebilecek.