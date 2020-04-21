Sahte 'bilim kurulu üyesi' hesaplarına itibar etmeyin

Koronavirüs salgınını fırsata çeviren provakatörler sahte sosyal medya hesapları açarak vatandaşı yanlış bilgilendiriyor, bilgi kirliliğine yol açıyor. Sağlık bakanlığı'da tek tek isim vererek bu hesaplara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz."