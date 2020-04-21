Koronavirüs Sahte bilim kurulu üyesi hesaplarına itibar etmeyin
TÜRKİYE

Sahte 'bilim kurulu üyesi' hesaplarına itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplarla ilgili vatandaşları uyardı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bilim kuruluna ait sosyal medya hesabının bulunmadığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
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Koronavirüs salgınını fırsata çeviren provakatörler sahte sosyal medya hesapları açarak vatandaşı yanlış bilgilendiriyor, bilgi kirliliğine yol açıyor. Sağlık bakanlığı'da tek tek isim vererek bu hesaplara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz."

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