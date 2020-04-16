Sahte hesaplar başa bela: Bakan Koca'dan sonra şimdi de Bilim Kurulu üyelerine hesap açıyorlar

Bu hesaplardan zaman zaman halkı korku ve paniğe sevk edecek paylaşımlar yapılması, salgın konusunda halkı bilgilendirmek için ekranlara çıkarak yoğun çaba harcayan Bilim Kurulu üyelerini sıkıntıya soktu. Adına sahte hesap açılanlardan Bilim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Bilim Kurul Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 salgını öncesinde sosyal medyayı çok fazla kullanan birisi olmadığını söyledi.

Fahrettin Koca adına açılan sahte hesaplar

Bu süreçte bir arkadaşının aramasıyla adına sahte hesap açıldığını öğrendiğini ifade eden Prof. Dr. Kara, “Baktım Twitter’da bir hesap ve o hesabın da 10 binin üzerinde takipçisi var. Bir iki yorum farklı anlaşılabilirdi, onlar çok doğru değildi. O bakımdan açıkçası ben rahatsız oldum, yani ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi. Sosyal medya hesaplarının böyle kullanılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum” dedi. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Bilim Kurulu üyelerinin bazılarının adına çok sayıda fake hesabı olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aynı şekilde 14 kadar sahte hesabını saptadıklarını söyledi. Prof. Dr. Eraslan, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti. Eraslan, sahte hesap açmanın yanı sıra bu hesaptan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların da suç işlediğinin altını çizerek, “TCK’nın 135 ve 136’ncı maddesinde ‘kişisel verileri kaydetme’ suçu var, burada, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis var” dedi.

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