Koronavirüs Sahte hesaplar başa bela Bakan Kocadan sonra şimdi de Bilim Kurulu üyelerine hesap açıyorlar
TÜRKİYE

Sahte hesaplar başa bela: Bakan Koca'dan sonra şimdi de Bilim Kurulu üyelerine hesap açıyorlar

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve koronavirüs ile mücadelede öneri ve tavsiye kararları alan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Bu hesaplardan zaman zaman halkı korku ve paniğe sevk edecek paylaşımlar yapılması, salgın konusunda halkı bilgilendirmek için ekranlara çıkarak yoğun çaba harcayan Bilim Kurulu üyelerini sıkıntıya soktu. Adına sahte hesap açılanlardan Bilim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Bilim Kurul Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 salgını öncesinde sosyal medyayı çok fazla kullanan birisi olmadığını söyledi.

Fahrettin Koca adına açılan sahte hesaplar

Bu süreçte bir arkadaşının aramasıyla adına sahte hesap açıldığını öğrendiğini ifade eden Prof. Dr. Kara, “Baktım Twitter’da bir hesap ve o hesabın da 10 binin üzerinde takipçisi var. Bir iki yorum farklı anlaşılabilirdi, onlar çok doğru değildi. O bakımdan açıkçası ben rahatsız oldum, yani ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi. Sosyal medya hesaplarının böyle kullanılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum” dedi. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Bilim Kurulu üyelerinin bazılarının adına çok sayıda fake hesabı olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aynı şekilde 14 kadar sahte hesabını saptadıklarını söyledi. Prof. Dr. Eraslan, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti. Eraslan, sahte hesap açmanın yanı sıra bu hesaptan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların da suç işlediğinin altını çizerek, “TCK’nın 135 ve 136’ncı maddesinde ‘kişisel verileri kaydetme’ suçu var, burada, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis var” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 115, vaka sayısı 4 bin 281
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 115, vaka sayısı 4 bin 281
Abone Ol Google News
İşte yeni ekonomi paketi!

İşte yeni ekonomi paketi!

Gece saatlerinde TBMM'den geçerek yasalaştı.
Neden biz daha iyiyiz

Neden biz daha iyiyiz

Uzmanlar konuya ilişkin ''4T'' kuralının önemine vurgu yapıyor.
DSÖÇinin piyonu

DSÖ
Çin'in piyonu

Ya bizim adaylarımızı onaylarsınız ya da meclisi tatile sokarım.
Sahte<br>hesaplar başa bela

Sahte
hesaplar başa bela

​Bakan Koca'dan sonra şimdi de Bilim Kurulu üyelerine hesap açıyorlar.
Sonuçları<br>dramatik olur

Sonuçları
dramatik olur

Sıtma ve koleraya binlerce kurban veren ülkede doktorlar endişeli.
'Cemil Robot' göreve hazır

'Cemil Robot' göreve hazır

İlaç püskürtüyor, ışıklarıyla ortamı temizliyor, yemek servisi yapıyor.

Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.

Çakıcı tahliye edildi

Çakıcı tahliye edildi

​Avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.
Ölüme terk ettiler

Ölüme terk ettiler

​Dünyayı şoke eden iddia.
Körfezde tansiyon yükseldi

Körfezde tansiyon yükseldi

​İran botları ABD savaş gemilerini taciz etti.
Bir askerimiz <br>şehit oldu

Bir askerimiz
şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından açıklama.
Yaz tatili iptal <br>olacak mı?

Yaz tatili iptal
olacak mı?

​Son günlerde gündeme gelen soru cevap buldu.
Koronavirüs mezarları

Koronavirüs mezarları

​Artık dünyanın her yerindeler...
Eğitimde <br>yaz telafisi

Eğitimde
yaz telafisi

​Kanun teklifi kabul edildi.
Hediyesini küçümsedi

Hediyesini küçümsedi

​Erdoğan'ın gönderdiği kolonyayı döküp laf etti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.