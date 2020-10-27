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Koronavirüs Korona belirtileri görülünce komşularına, Bizde korona var, gelmeyin diye seslendi
TÜRKİYE

Sakarya haberleri: Koronavirüs belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi

Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, bir ailede koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine 2 kişi hastaneye kaldırılırken, ailenin diğer bireyleri evde karantinaya alındı. Bahçe kapısından komşularına seslenen kadın, "Bizde korona var, gelmeyin. Misafir kabul etmeyin. Kardeşim pozitifmiş" diyerek uyarıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Sakarya'da bir ailede koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sakarya'da bir ailede koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan bir ailede koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine 5 ambulans sevk edildi.

  • Geçen hafta şehir dışından misafirliğe gelen kardeşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten kadın, bahçe kapısından komşularına seslenerek, "Bizde korona var, gelmeyin. Misafir kabul etmeyin. Kardeşim pozitifmiş" diyerek seslendi.

DHA
Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan bir ailede koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine 5 ambulans sevk edildi.

Evde yaşayan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer kişiler ise evlerinde karantinaya alındı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin yarın sabah saatlerinden itibaren sokakta aileyle temasta bulunan evlerde çalışma başlatacağı öğrenildi.

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