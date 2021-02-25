Koronavirüs Sakaryada 15 günlük sokağa çıkma yasağı iddiasına ilişkin son dakika açıklaması
TÜRKİYE

Sakarya’da 15 günlük sokağa çıkma yasağı iddiasına ilişkin son dakika açıklaması

Sakarya’da 15 günlük sokağa çıkma yasağı iddiasına ilişkin son dakika açıklaması

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya’da 15 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sakarya Valiliği, koronavirüs vakalarının atmasıyla ilgili getirilen ek yasakları açıklamıştı.

Haber Merkezi İHA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, açıklama yaptı.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, açıklama yaptı.

Ulusal haber sitelerinde çok yüksek riskli grupta yer alan Sakarya ile farklı iller için "15 günlük kısıtlama önerisi" haberleri gündeme gelmişti. "Sakarya’ya 15 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek" yönündeki iddialara ilişkin Vali Çetin Oktay Kaldırım açıklama yaptı.

Vali Kaldırım açıklama yaptı

Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Şu anda böyle bir konu gündemde değil. Bu yönde bir karar henüz yok. Şu anda vatandaşların konuştuğu bazı konular var. Bu söylenti haline gelince farklı noktalara gidebiliyor. Bu konuda genel yasak kararları hükümet seviyesinde alınır. Ankara’dan bize gelen bir bilgi yok. Karantina tedbirleri dahil yerel düzeyde alınabilecek bütün kararları eksiksiz alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uyma konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Vakaların daha fazla artmaması için daha titiz olalım, kurallara uyalım, birbirimize karşı uyarıcı olalım" diye konuştu.

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Öte yandan Sakarya Valiliği, şehirde 15 gün süreyle spor salonlarının kapatılması, cenazelere birinci derece yakınların hariç katılımın kısıtlanması, düğün ve nikahlara katılımın 30 kişiye düşürülmesi yönünde alınan kararı açıklamıştı.

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