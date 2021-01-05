Koronavirüs Salgın tecrübesi işe yaradı Koronavirüsle değişen hayat
DÜNYA

​Salgın tecrübesi işe yaradı: Koronavirüsle değişen hayat

Salgın tecrübesi işe yaradı: Koronavirüsle değişen hayat

Geçmişte Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS), Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ve Ebola gibi salgın hastalıklar belli bölgeleri etkilerken, Kovid-19 salgını küresel ölçekte endişelere yol açtı. Ancak önceki salgınları tecrübe eden ülkeler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede örnek olabilecek başarılı uygulamalara imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BİR YILDA 1494 VAKA

Vietnam, 2003’te Güneydoğu Asya’yı ve birçok ülkeyi vuran SARS salgınında yurt içi bulaşın yaşandığı ülkeler listesinden çıkarılan ilk ülke oldu. SARS salgınında bulaşıcı hastalıkların nasıl kontrol altına alınacağı konusunda edindiği deneyimlerden faydalanan Vietnam’da 4 Ocak itibariyle Kovid-19 vakası sayısı 1494 ve bu hastalıktan can kaybı 35 oldu.

Birçok ülkeyi etkisi altına alan ve karantina uygulamalarına başvurulmasına sebep olan virüs İtalya, İngiltere, İran, ABD ve Fransa gibi ülkelerde kısa sürede yayıldı, Singapur, Tayvan, Vietnam, Sierra Leone ve Hong Kong’da ise daha sınırlı kaldı.

KOVİD’DEN 7 CAN KAYBI

SARS tecrübesiyle erken ve etkili tedbirler alan Tayvan da yeni tip koronavirüsün yayılmasını önleme ve salgını kontrol altında tutmada büyük başarı gösterdi. Tayvan, Aralık 2019’da Kovid-19’un halk sağlığı açısından yarattığı büyük tehdidi ilk fark eden ülkelerden biri oldu. 23,8 milyon nüfuslu adada şimdiye kadar yalnızca 815 Kovid-19 vakası görüldü. Virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

ERKEN PLAN İŞE YARADI

Ebola’nın en çok etkilediği ülkelerden biri olan Sierra Leone’de ise, şimdiye kadar 2 bin 673 Kovid-19 vakası ve 76 can kaybı yaşandı. Sağlık yetkilileri, Sierra Leone’nin Ebola salgınından öğrendiklerinden dolayı Kovid-19 sayılarının nispeten düşük olduğunu belirtti. Ülkenin, ilk vakası onaylanmadan üç hafta önce geliştirdiği Kovid-19 hazırlık planı, hastalığın yayılmasını sınırladı.

ABD tek dozu değerlendiriyor

ABD hükümetinin aşıları hızlandırmak için bazı insanlara Moderna’nın aşısından yarım doz vermeyi değerlendirdiği öğrenildi. ABD federal aşı programı ‘Warp Speed’ başkanı Moncef Slaoui, CBS’nin ‘Face the Nation’ programında yaptığı açıklamada, yetkililerin aşılama sürecini hızlandırmak için bazı insanlara tek doz aşı yapmayı değerlendirdiğini söyledi. Yetkililerin Moderna ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile fikir hakkında görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Slaoui, “Moderna aşısı için 18 ile 55 yaş arasındaki kişilere yarı doz vermenin, aşılanan insan sayısını iki katına çıkarma hedefine tam olarak ulaşmak anlamına geldiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca, tek dozun da çift dozla aynı etkiyi yarattığını söyledi.

Oxford aşısı yapılmaya başlandı

İngiltere’de onay alan ikinci koronavirüs aşısı olan ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı dün itibarıyla kullanılmaya başlandı. İlk aşı 82 yaşındaki Brian Pinker’a yapıldı. 6 hastanede 530 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısı kullanıma hazır. İngiltere, Oxford aşısını üreten AstraZeneca’dan 100 milyon doz aşı sipariş etmişti. Hükümetin eline ulaşan diğer parti aşıların da hafta içinde ülke genelindeki sağlık ocakları ve bakım evlerine gönderileceği belirtildi.

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