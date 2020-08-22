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Koronavirüs Salgın umurlarında değil İstanbulda yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor
TÜRKİYE

Salgın umurlarında değil: İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam etmesine rağmen, vatandaşlar tedbirlere uymamakta diretiyor. 'Pes' dedirten görüntüler İstanbul'dan geldi. Salgını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yat ve teknelerdeki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Artan vaka sayılarına rağmen maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan onlarca kişi salgına davetiye çıkarıyor. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Tekne partileri koronava davetiye çıkarıyor.
Tekne partileri koronava davetiye çıkarıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.

İğne atsan yere düşmüyor

1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. Boğazda, Beşiktaş Arnavutköy, Bebek ve Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

Koronaya rağmen tekne partisi pahalıya patladı: 154 bin TL ceza yediler
KORONAVİRÜS
Koronaya rağmen tekne partisi pahalıya patladı: 154 bin TL ceza yediler


Uyarılar hiçe sayılıyor

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenenler virüse adeta meydan okudu.

Korona umurlarında değil: Yüzen kulüplerde salgına rağmen dip dibe parti
KORONAVİRÜS
Korona umurlarında değil: Yüzen kulüplerde salgına rağmen dip dibe parti

  • Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

Bu kadarına da pes: Bebek'te 150 kişi toplanıp yatta parti verdiler
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Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Beşiktaş Bebek Sahili'nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi. Önceden rezervasyon yaptıran yaklaşık 150 kişi, parti için Bebek sahiline geldi.
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Rezervasyon yaptıran kişiler tek tek yata bindi. Yatta müzik eşliğinde eğlenen grubu gören çevredeki vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
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İhbarı değerlendiren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yat boğaz turu için hareket etmek üzereyken sahile geldi. Partinin düzenlediği yatı kontrol eden ekipler, içeride yaklaşık 150 kişiyle karşılaştı.
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Partiye katılan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları da görüldü. Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi.
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Çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gerekçesiyle işlem yapıldı.
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Bu kadarına da pes: Bebek'te 150 kişi toplanıp yatta parti verdiler
Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin sosyal mesafe uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymamakta diretiyor. Son olarak pes dedirten görüntüler İstanbul Bebek sahilinden geldi. 150 kişiden oluşan bir grup yat partisi düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, yata baskın düzenledi. Baskın sonucu, yatın işletme sahibine ceza kesildi.
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