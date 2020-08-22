Salgın umurlarında değil: İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.

İğne atsan yere düşmüyor

1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. Boğazda, Beşiktaş Arnavutköy, Bebek ve Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

KORONAVİRÜS Koronaya rağmen tekne partisi pahalıya patladı: 154 bin TL ceza yediler



Uyarılar hiçe sayılıyor

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenenler virüse adeta meydan okudu.

KORONAVİRÜS Korona umurlarında değil: Yüzen kulüplerde salgına rağmen dip dibe parti

Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.