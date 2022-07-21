Koronavirüs Samsundaki bu mahallede 862 gündür korona vakası yok
TÜRKİYE

Samsun'daki bu mahallede 862 gündür korona vakası yok

Türkiye’de görülen ilk vakadan üzerinden 2 yıl 4 ay 10 gün geçti. Samsun’un Bafra ilçesi Gökalan Mahallesi’nde ise bu süreçte hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı.

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Haber Merkezi İHA
Samsun haberleri: Bu mahallede 862 gündür korona vakası yok
Gökalan Mahallesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda Türkiye’de vaka sayılarının 40 kat arttığını söyledi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise Samsun’da günlük vaka sayısının bin 500’e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: Yeniden kapatma olmaz
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Yeniden kapatma olmaz

Bu kadar yoğun vakanın yaşandığı dönemde ise 862 gündür vaka rastlanılmayan mahalle olan Bafra ilçesi Gökalan Mahallesi dikkat çekiyor. Zamanın mahalleye dışardan kimseyi almayan vatandaşlar tedbirlere uymaya devam ediyor. Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi diğer mahallelere örnek oluyor.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka artışı 40 katına çıktı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka artışı 40 katına çıktı

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