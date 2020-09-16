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Koronavirüs Polis simitçinin HES koduna bakınca şoke oldu Gerçek daha sonra ortaya çıktı
TÜRKİYE

Samsun haberleri: HES kodunda riskli yazan simitçi paniğe yol açtı

Polis simitçinin HES koduna bakınca şoke oldu: Gerçek daha sonra ortaya çıktı

Samsun'da denetim yapan polisler bir simitçinin HES kodunu kontrol ettiğinde karşısına çıkan 'riskli' uyarısı ile şoke oldu. Simitçiyi parkta bekleten polisler, simitçinin ağabeyinin gelmesi ile gerçeği öğrendi. Simitçinin koronavirüsü yenip 14 günlük karantina sürecini de doldurduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Samsun'da parkta HES kodunda ’riskli’ yazan simitçi paniğe yol açtı.
Samsun'da parkta HES kodunda ’riskli’ yazan simitçi paniğe yol açtı.

Samsun’da emniyet güçleri tarafından rutin olarak yapılan GBT kontrollerinde bir simitçinin Hayat Eve Sığar (HES) koduna bakıldı. HES kodu ’riskli’ çıkan simitçinin karantinayı tamamladığı anlaşıldı.

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HES kodunda ’riskli’ yazan simitçi paniğe yol açtı.

VİRÜSÜ YENİP KARANTİNA SÜRESİNİ DOLDURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark içerisinde simit satan 35 yaşındaki İlyas Çöz’ün polis kontrolleri sonucunda HES kodu riskli çıktı. Akabinde polis ekipleri simitçiyi bir süre park içerisinde bekletti. Simitçi ise koronavirüsünü yendiğini, akabinde 14 gün boyunca karantina altında kaldığını, virüsü yendikten sonra dışarıya çıktığını söyledi.

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HES kodunda ’riskli’ yazan simitçi paniğe yol açtı.
  • Bir süre sonra simitçinin ağabeyi Anıtpark’a geldi. Yapılan kontrollerde bir olumsuzluk çıkmayınca kişiler parktan uzaklaştı.

İHA

İHA

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