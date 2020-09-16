Samsun haberleri: HES kodunda riskli yazan simitçi paniğe yol açtı Polis simitçinin HES koduna bakınca şoke oldu: Gerçek daha sonra ortaya çıktı Samsun'da denetim yapan polisler bir simitçinin HES kodunu kontrol ettiğinde karşısına çıkan 'riskli' uyarısı ile şoke oldu. Simitçiyi parkta bekleten polisler, simitçinin ağabeyinin gelmesi ile gerçeği öğrendi. Simitçinin koronavirüsü yenip 14 günlük karantina sürecini de doldurduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 15:15 Son Güncelleme: 16 Eylül 2020, 15:24 İHA