Samsun'da 'gizli' kına gecesi 17 koronavirüs vakasıyla sonlandı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından ildeki vaka sayılarının artması nedeniyle uyarı niteliğinde bir açıklama yapıldı. Koronavirüsle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Vali Dr. Zülkif Dağlı, “İlimizde alınan kararların sonucunda vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani alınan tüm önlemler ancak halkımızın önlemlere uyumuyla güçleniyor ya da zayıflıyor. Kurallara uyuyormuş gibi yapıp, ilk fırsatta maskemizi çıkarıp, sosyal mesafeye dikkat etmeden bir hayat sürdüğümüzde, sadece vaka ve kayıp sayımız artırıyor” dedi.

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4 aile sevdiklerinden ayrıldı

Vaka yayılımları hakkında üzücü örnekler veren Vali Dağlı, “Üzücü bir örneği yakın zamanda Alaçam ilçemizde yaşadık. Bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından, misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekânda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı. Maalesef kurallara uyuyormuş gibi davranıp, uymama yaklaşımı nedeniyle ilimizde vaka sayımız her geçen gün artıyor. Üzülerek söylüyorum ki kayıplarımız da bu manada artış göstermeye başladı. İlimizde son 48 saat içerisinde 4 ailemiz koronavirüs hastalığı yüzünden sevdiklerinden ayrılmak zorunda kaldı. Onları yanımızda ve sağlıklı tutmak elimizde. Verilerin bize ilimizde virüsün aile içinde, çoğunlukla akrabalar arasında daha hızlı yayıldığını gösteriyor” diye konuştu.

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“Gelmek isteyenlere ‘hayır’ diyelim”

Virüsün yayılımına ev etkinliklerinde devam ettiğini belirten Dağlı şöyle devam etti:

“ Aslında ilimizdeki şu an vaka yayılımının özeti bu kısa diyalogda gizli. ‘Misafir geldi, hayır diyemedik’. Bir yere gitmiyoruz, dikkat ediyoruz ama evlerimizde, hala akrabalarımızdan yakınlarımızdan geçmez düşüncesiyle misafir kabul etmeye devam ediyoruz. Lütfen özellikle bu kış döneminde evlerimizde misafir kabul etmeyelim, gelmek isteyenlere ‘hayır’ diyelim. Bu kış hepimiz için, aşı uygulaması başlayana kadar, sessiz, sakin bir kış olsun. Sevdiklerimizin arkasından ağlamakla, onları korumak arasındaki tercihte asla tereddüt etmeyelim. Sonradan üzülmenin ah vah etmenin hiçbir faydası olmadığını bilelim. Korona virüse karşı aşı gelene kadar en büyük silahımız kurallara uymak. Kendimiz, ailemiz ve çevremizdekilerin sağlığı için kuralara uyalım.”