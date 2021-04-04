​Samsun ve İstanbul zirvede: Vakalar 45 bine dayandı

Koronavirüs vakaları tırmanışını sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen 249 bin 126 Kovid-19 testinden 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, bu kişilerden 1483’ü ise belirti gösteren hasta sınıfında yer aldı. 186 kişi de Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676’ya yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürree oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1 olarak kayda geçti.

100 BİNLİK VAKA HARİTASI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arası haftalık koronavirüs vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. 27 Mart-2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu. Güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası’nda, yurt genelinde pek çok şehirde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84’ten 678,72’ye yükseldi. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591,45 ile İstanbul, 564,03 ile Yalova, 546,77’yle Çanakkale, 518,33’le Kırklareli ve 503,88’le Giresun oldu.

TEK MAVİ ŞIRNAK DA ARTIŞA GEÇTİ

Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun’un yanı sıra diğer kentlerde yaşanan artışlar da dikkat çekti. Ankara’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 184,29’dan 272,79’a, İzmir’de ise 156,48’den 218,88’e yükseldi. Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il Şırnak’ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak’taki sayı geçen hafta 13,57 iken güncellenen haritada 23,43 olarak aktarıldı.