Koronavirüs Samsun ve İstanbul zirvede Vakalar 45 bine dayandı
TÜRKİYE

​Samsun ve İstanbul zirvede: Vakalar 45 bine dayandı

Samsun ve İstanbul zirvede: Vakalar 45 bine dayandı

 Dün, 44 bin 756 kişinin korona testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arası “100 bin kişide vaka sayısını” gösteren haritayı paylaştı. İlk beş il; Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli oldu. Mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il Şırnak’ta da vaka sayısı geçen hafta 13,57 iken 23,43’e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Samsun ve İstanbul zirvede: Vakalar 45 bine dayandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arası haftalık koronavirüs vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.

Koronavirüs vakaları tırmanışını sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen 249 bin 126 Kovid-19 testinden 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, bu kişilerden 1483’ü ise belirti gösteren hasta sınıfında yer aldı. 186 kişi de Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676’ya yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürree oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1 olarak kayda geçti.

100 BİNLİK VAKA HARİTASI AÇIKLANDI

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arası haftalık koronavirüs vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. 27 Mart-2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu. Güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası’nda, yurt genelinde pek çok şehirde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84’ten 678,72’ye yükseldi. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591,45 ile İstanbul, 564,03 ile Yalova, 546,77’yle Çanakkale, 518,33’le Kırklareli ve 503,88’le Giresun oldu.

TEK MAVİ ŞIRNAK DA ARTIŞA GEÇTİ

Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun’un yanı sıra diğer kentlerde yaşanan artışlar da dikkat çekti. Ankara’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 184,29’dan 272,79’a, İzmir’de ise 156,48’den 218,88’e yükseldi. Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il Şırnak’ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak’taki sayı geçen hafta 13,57 iken güncellenen haritada 23,43 olarak aktarıldı.

Abone Ol Google News
103 emekli amiral haddini aştı

103 emekli amiral haddini aştı

Askeri vesayetin yaşayan son temsilcileri 'darbe' imasında bulundu.
Şentoptan sert çıkış

Şentop'tan sert çıkış

​Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı.
Göze alabilene hodri meydan

Göze alabilene hodri meydan

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan amirallere tokat gibi cevap.
Haddinizi bilin

Haddinizi bilin

Numan Kurtulmuş'tan, sözde bildiriyi yayınlayanlara sert tepki.
Altına imzamı atıyorum

Altına imzamı atıyorum

​İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan emekli amirallere destek.
Cimbom ağır yaralı

Cimbom ağır yaralı

​Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a farklı kaybetti.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.
Kanal trafiği normale döndü

Kanal trafiği normale döndü

​Tüm gemilerin geçişi tamamlandı.

​Bakan Koca, Türkiye'nin dünyadaki yerini açıkladı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını açıkladı.

​Türkiye'nin 3 Nisan koronavirüs verileri açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.