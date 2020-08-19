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Koronavirüs Samsunda karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti Yetkililer bu umursamazlığa isyan etti
TÜRKİYE

Samsun'da karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti: Yetkililer bu umursamazlığa isyan etti

Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaş riskini önlemek için evinde karantina altında tutulan bir aile, topluca düğüne katıldı. Aile hakkında karantinayı ihlal edip düğüne gittikleri gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, "Denetimlerimizde bir ilçemizde izolasyondaki bir ailenin, düğüne gittiğini öğrendiğimizde şok olduk, bu derece umursamazlığı anlamakta ve açıklamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti.
Karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti.

Samsun'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve bulguları hafif seyredenler evlerinde tedavi ediliyor. Bu kişilerle temasta bulunanlardan ise 14 gün evlerinde izole olmaları isteniyor. Samsun Sağlık Müdürlüğü, hastaların ve izolasyondaki kişilerin takibinin sağlanması için filyasyon ekiplerinin yanı sıra 10 ekipten oluşan mobil denetim ekibi kurdu. Ekipler, evlerinde tedavi gören hastaların günlük ilaçlarını götürürken, izolasyondaki kişilerin ise evlerinde olup olmadıklarını kontrol ediyor.

Ailece düğüne gitmişler

Denetimler esnasında karantina altında tutulan bir ailenin, karantinayı ihlal edip düğüne gittiği belirlendi. Ayrıca izolasyon altında olan bir kişinin de karantinadan çıkıp restoranda yemek yediği tespit edildi. Kişiler hakkında tutanak tutularak yasal işlem yapıldı.

Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı
KORONAVİRÜS
Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı
  • Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'da koronavirüs yayılımına karşı filyasyon ekipleri ve mobil denetim ekipleriyle etkin bir mücadele yürüttüklerini aktardı.

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"Bu umursamazlığı anlamakta zorlanıyoruz"

Denetimler sonucunda pozitif vakaların ve evinde izolasyonda olması gereken kişilerin evlerinde olmadığını gördüklerine işaret eden Oruç, "İzolasyonda olması gereken kişileri restoranda yemek yerken bulduk. Bir ilçemizde izolasyondaki bir ailenin, düğüne gittiğini öğrendiğimizde ise şok olduk, bu derece umursamazlığı anlamakta ve açıklamakta zorlanıyoruz." dedi.

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Bu kadarına da pes: Karantinadan kaçıp çiğ köfte satarken yakalandı

İzolasyona uymayan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı

Ekipler tarafından son 6 günde karantinadaki 662 haneye kontrol ziyareti yapıldığını, bu hanelerde izolasyon koşullarına uymadığı tespit edilen 43 kişi hakkında da yasal işlem başlattıklarını vurgulayan Oruç, şöyle devam etti: "İzolasyon kurallarına uyulması için herkesin kapısına bir polis görevlendirilmesi mümkün değil. İnsanlarımızın artık durumun vahametini kavrayarak sorumluluk alması gerekir, salgını ancak herkesin üstüne düşen sorumluluğu alması, kurallara önlemlere, uyumda gerekli dikkati ve özeni göstermesiyle durdurabiliriz" diye konuştu.

"Aile içi virüs yayılımının önüne geçemiyoruz"

Virüsün yayılımını engellemenin tek yolunun maske ve sosyal mesafe olduğunu söyleyen Oruç, "Maalesef tüm uyarılara rağmen Samsun'da aile içi virüs yayılımının önüne geçemiyoruz. İnsanlarımız 'virüs aile içinde yayılmaz, kendi ailemle akrabalarımla birlikteyken de mi önlem alacağım, tanıdıklardan bir şey olmaz' yanılgısı içinde. Beraber piknik yapıyorlar, evlerinde yemekler tertip ediyorlar. Bu davranış son derece yanlış" ifadelerini kullandı.

Virüs böyle yayılıyor: Karantinada olması gerekiyordu, seyahatte yakalandı
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