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Koronavirüs Samsunda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza kesildi
TÜRKİYE

Samsun haberleri: Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza kesildi

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve eksikleri bulunan 637 araç sürücüsüne 260 bin lira idari para cezası uygulandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ile maskesiz yolcu taşıyan 7 toplu ulaşım aracının sahibine de 13 bin lira ceza yazıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı yerlerinde toplu ulaşım araçlarını denetledi.

Denetlenen 6 bin 120 araçtan 5'i trafikten menedildi, servis güzergahı dışında faaliyet gösteren, korsan taşımacılık yapan ve muayene sürelerini 2 defa geçiren 630 araca da 247 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ile maskesiz yolcu taşıyan 7 toplu ulaşım aracının sahibine de 13 bin lira ceza yazıldı.

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