Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza kesildi

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı yerlerinde toplu ulaşım araçlarını denetledi.

Denetlenen 6 bin 120 araçtan 5'i trafikten menedildi, servis güzergahı dışında faaliyet gösteren, korsan taşımacılık yapan ve muayene sürelerini 2 defa geçiren 630 araca da 247 bin lira idari para cezası uygulandı.

KORONAVİRÜS Samsun'da bir mahalle karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ile maskesiz yolcu taşıyan 7 toplu ulaşım aracının sahibine de 13 bin lira ceza yazıldı.