Koronavirüs Şanlıurfada 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Şanlıurfa haber: Siverek’te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi, bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekiplerince, mahalleye giriş çıkışlara kapatıldı.
Jandarma ekiplerince, mahalleye giriş çıkışlara kapatıldı.

Siverek ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli Mahallesi'nde oturan ismi öğrenilemeyen bir kişi rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA
Bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından mahalle karantinaya alındı.

Burada yapılan kontrolde koronavirüs belirtileri bulunan hasta, ilk müdahale sonrası ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmi açıklanmayan hasta burada yapılan Covid 19 testinin pozitip çıkmasıyla tedavi altına alındı.

AA
Bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından mahalle karantinaya alındı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Siverek İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla hastanın yaşadığı Şekerli Mahallesi karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleyi giriş ve çıkışa kapattı. Barikat oluşturulan ve her türlü girişe yasaklanan mahalle sakinlerine, muhtar aracılığıyla dezenfektan ürünleri ile eldiven ve maske dağıtıldı.

Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
FOTOĞRAF 9
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Siverek ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli Mahallesi'nde oturan ismi öğrenilemeyen bir kişi rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Title
Burada yapılan kontrolde koronavirüs belirtileri bulunan hasta, ilk müdahale sonrası ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Title
İsmi açıklanmayan hasta burada yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alındı.
Title
Yaşanan bu gelişmenin ardından Siverek İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla hastanın yaşadığı Şekerli Mahallesi karantinaya alındı.
Title
Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleyi giriş ve çıkışa kapattı.
Title
Barikat oluşturulan ve her türlü girişe yasaklanan mahalle sakinlerine, muhtar aracılığıyla dezenfektan ürünleri ile eldiven ve maske dağıtıldı.
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Title
Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi, bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.


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