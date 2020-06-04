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Koronavirüs Şanlıurfada bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı
TÜRKİYE

Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Suruç, Birecik, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Viranşehir'in Işıldar Mahallesi Usluca Sokak ile Suruç'ta 2, Birecik'te 1, Siverek'te 1, Eyyübiye'de 1 ve Viranşehir ilçesinde 3 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Siverek ve Karaköprü ilçelerindeki 3 bina ile Viranşehir ilçesi Burç Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdirildi.

Karabük’te koronavirüs tehlikesi yeniden yükseldi: İki ayrı şantiye karantinaya alındı
FOTOĞRAF 6
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Karabük’te bayram tatili dolayısıyla izinli olarak gittiği memleketi Gaziantep’ten dönen işçide korona virüs tespit edildi.
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Yenice ilçesinde bulunan iki ayrı şantiyede bulunan toplam 18 işçi karantina altına alındı.
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Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı şantiye alanında bir işçi de daha pozitif vaka olduğu tespit edildi.
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Özel koruma kıyafetli 112 Sağlık ekipleri tarafından şantiyeden alınan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.
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Koronavirüs testi pozitif çıkan işçiyi hastaneye getiren ekiplerin daha sonra ambulansı dezenfekte ettiği görüldü.
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Diğer yandan Karabük’te bugüne kadar 186 kişi korona virüse yakalanırken, bunlardan 10’u hayatını kaybederken, 176 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Karabük’te koronavirüs tehlikesi yeniden yükseldi: İki ayrı şantiye karantinaya alındı
Karabük'te yeniden koronavirüs vakaları görülmeye başladı. Son 8 günde vaka sayısı 6'ya yükselirken, Yenice ilçesinde iki ayrı şantiyede inşaatta çalışan toplam 18 işçi karantina altına alındı.


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