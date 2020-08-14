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Koronavirüs Şapka ve gözlük taktı, kimse onu tanıyamadı Şanlıurfa valisinden tebdili kıyafetle korona denetimi
TÜRKİYE

Şapka ve gözlük taktı, kimse onu tanıyamadı: Şanlıurfa valisinden tebdili kıyafetle korona denetimi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pozitif vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında sıraladığı Şanlıurfa'da, son 14 günde koronavirüslü hastalarla temaslı vatandaşların yaşadığı 2 bin 200 ev karantinaya alınmıştı. Vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını denetlemek isteyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri gezerek koronavirüs ile ilgili alınan önlemleri yerinde inceledi.

Haber Merkezi İHA
Şanlıurfa valisin tebdili kıyafetle hastaneleri gezdi.
Şanlıurfa valisin tebdili kıyafetle hastaneleri gezdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini denetledi.

Vakaların arttığı Şanlıurfa’da ekipler alarma geçti: Maske takmayanlara ceza yağdırıldı
KORONAVİRÜS
Vakaların arttığı Şanlıurfa’da ekipler alarma geçti: Maske takmayanlara ceza yağdırıldı

Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri gezerek kontrol noktalarına gitti, halkın içinde oturup hasta gibi sıraya girdi.

  • Vali Erin, gözlemlerinin ardından yetkililere talimat vererek aksaklık yaşanan noktalara acilen müdahale edilmesini söyledi.

Şanlıurfa alarm veriyor: İki haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı, uzmanlar uyarıyor
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Koronavirüs salgınında pozitif vaka sayısının arttığı Şanlıurfa’da, tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen vatandaşlar maske kullanma zorunluluğu ile sosyal mesafe kuralına uymuyor.
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Kentte yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında son 14 günde, koronavirüslü hastalarla temas ettikleri saptanan vatandaşların yaşadığı 2 bin 200 ev karantinaya alındı.
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, vatandaşlar arasında yaygın olan, sıcak havanın virüsün bulaşmasını azalttığı yönündeki düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
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Sıcak havanın koronavirüsü öldürmediğini, bulaşı azaltmadığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaz döneminde Türkiye’nin en sıcak bölgesidir.
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Bu dönemde bölgedeki vaka sayıları daha da fazlalaştı. Eğer virüs sıcakta bulaşmasaydı, bu dönemde vaka sayıları artmazdı. Demek ki sıcak virüsü öldürmüyor.
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Sıcakta virüsün etkinliği azalmıyor. Hastanelerimizde yoğun bakıma yatanlar, hayatını kaybedenler de var.
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Koronavirüsün neler yapabildiğine inanmayan vatandaşlar varsa, kendilerine koronavirüs hastalarını gösterebiliriz. Şunu gerçekten bilmeliler; Koronavirüs her yerde karşılarına çıkabilir. Ondan dolayı tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor.”
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Kentte maske kullanmayan vatandaşlardan bazılarının maskenin virüsten korumadığına inandığı, bazılarının da nefes almakta güçlük çektiklerini söyledikleri öğrenildi.
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Şanlıurfa alarm veriyor: İki haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı, uzmanlar uyarıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pozitif vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında sıraladığı Şanlıurfa'da, son 14 günde koronavirüslü hastalarla temaslı vatandaşların yaşadığı 2 bin 200 ev karantinaya alındı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, sıcak havanın virüsü öldürdüğü düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Eğer virüs sıcakta bulaşmasaydı, bu dönemde vaka sayıları artmazdı. Demek ki sıcak virüsü öldürmüyor" uyarısında bulundu.
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