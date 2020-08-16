Sekiz ilde 65 yaşa düğün yasağı

Koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle yeni kısıtlamalar geliyor. Vakalarının en hızlı arttığı 5 şehir arasında gösterilen Şanlıurfa’da da yeni tedbirlere gidildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda yeni alınan kararlar kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları ve aynı saatlerde toplu taşıma kullanmaları kısıtlandı. Gelin ve damadın 1’inci derece yakınları hariç, düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı. Van Valiliğinden de benzer bir yasak geldi.

OYNAT 02:07 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, canlı kamera sistemi ile maske uyarısı yaptı Konya Büyükşehir Belediyesi, vaka sayısı artan koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle bir ilke imza attı. Pandemi sürecinde hem dezenfeksiyon çalışmalarını hem de toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk olan uygulama ile durakta canlı kamera sistemini hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın canlı yayına katılması ve duraktaki vatandaşlarla görüşme yapması ise şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Altay'ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken uygulamayı beğendiklerini ve maske-sosyal mesafe kuralına riayet edeceklerini ifade etti. BiP'te paylaş

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PAZAR YERİ İÇİN DE YASAK

Kayseri’de de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. Siirt Valiliği, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Elazığ’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı. 65 yaş ve üstüne düğün yasağı getirildi. Ayrıca ikinci bir karara kadar pazar yerlerine saat 11.00’den itibaren gidebilmelerine karar verildi. Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

DÜĞÜNLER DENETLENİYOR

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu’nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı. Gaziantep Valiliği artan vaka sayısı nedeniyle yeni adımlar atmaya devam ediyor. Valilik 65 yaş üstü vatandaşlar için getirdiği bazı kısıtlamaların ardından, bugün de her türlü gösteri, yürüyüş, anma, protesto, toplantı, spor faaliyetlerinin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Gaziantep’te de Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı. Salonlarda yapılan 8 düğün ise gerekli tedbirlerin sağlanamaması nedeniyle sahiplerince iptal edildi. Düzce’de de düğünler 2,5 saate düşürülürken 65 yaş üstüne yasak getirildi.

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Başkentte denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılmasına yönelik 81 il valiliğine gönderilen “Nişan/ Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge kapsamında, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki düğün salonları denetlendi. Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirler kontrol edildi, oyun, halay ve dansın yasak olduğu belirtildi.