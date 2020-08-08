Seksen üç yerde karantina: 54 bin 53 kişi gözetim altında

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de topyekün bir mücadele yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina tedbirlerinin uygulandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53’tür.

68 İLDE UYGULANDI

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde bugün (dün) itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır.” Bu arada İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde hafta sonu nişan, kına ve düğün gibi etkinliklerde denetim geçekleştirileceğini açıkladı.

KORONAVİRÜS Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı: Kovid-19'un belirtileri neler?

TOPLU TAZİYE YASAK

Bu arada Denizli’de Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplu taziye ziyaretleri yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, filyasyon çalışmalarında son zamanlarda vaka artışlarının belirlendiği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirildi.

CAMİLERDEN ANONS YAPILACAK

Kurul toplantısında, taziyeevleri, evler ve açık alanlarda taziye yapılmamasının karara bağlandığı belirtilen açıklamada, “Cami, belediye ve kolluk araçlarının ses sistemlerinden ‘Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabıallah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin’ şeklinde anons yapılması kararlaştırılmıştır” ifadesine yer verildi. Bu arada Gaziantep’te sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği düğün sonlandırıldı.

REKLAM