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Koronavirüs Seyahatin yeni kuralları İşte havalimanlarında uygulamaya konulan yeni normalin yeni kuralları
TÜRKİYE

Seyahatin yeni kuralları: İşte havalimanlarında uygulamaya konulan yeni normalin yeni kuralları

Hayat normale dönerken havayolu uçuşları da sıkı kurallara bağlanacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin’in verdiği bilgiye göre check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe gözetilerek düzenlenecek. Teması azaltmak için bantlardan akan bagajlar arasına da mesafe koyulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni normal hayatın kuralları ve yaşama şekli netleşmeye başlarken, en çok merak edilenlerden olan havayolu uçuşları da sıkı kurallara bağlayacak. Uçuşların en önemli ayağı olan ve sürekli yoğunluğuyla dikkat çeken havalimanları da yeni döneme hazırlanıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu.

Hüseyin Keskin

YOĞUN TEMAS ÖNLENECEK

Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, havacılıkta “yeni normal düzene” geçiş sürecindeki “Covid19FreeAirports” projesi kapsamında uygulayacakları yeni önlemleri Türkiye’yi Avrupa’nın zirvesine taşıyan İstanbul Havalimanı’nda incelediklerini belirtti.

Havalimanlarında oluşturulacak yeni sıra düzeni

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Havalimanlarında oluşturulacak yeni sıra düzeni

Havalimanına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde uygulanan önlemlerin kapsamının genişletileceğini aktaran Keskin, şunları kaydetti: “Havalimanlarının fiziki şartları sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak.”

OTELLER GÜN SAYIYOR

Türkiye’de 11 Mart tarihinde ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte kapanan otel ve restoranlar normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber hizmete açılmak için gün sayıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Hijyen şartlarını sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs’ta kapılarını açabilecek. Böylece masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen 100 bine yakın restoran yeniden müşteri alabilecek.

RESTORANDA DA KRİTERLER BELİRLENDİ

  • Normalleşme süreciyle geçtiğimiz gün hizmet vermeye başlayan alışveriş merkezleri ve kuaförlerde geçerli olan kriterlerin benzerleri otel ve restoranlarda da geçerli olacak. Hazırlanan genelgeye göre masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 santimetre mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından dezenfekte edilecek. Ayrıca masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek.

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