Sigara içtiği için kimliğini isteyen polisle 'Hayrola' dedi, cevabını aldı: Sen bu dünyada yaşamıyor musun?

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı denetimlerini özellikle halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sürdürüyor. Maske, tulum ve siperlikle denetim yapan ekipler, Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerini denetleyip, vatandaşları sosyal mesafeye ve maske kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.



'Eşim hasta' bahanesi



Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da sigara içen Mehmet Karakaya ise denetim sırasında polise yakalandı. Polis memurunun, "Kimliğinizi görebilir miyim?" sorusuna, "Hayrola" diye cevap veren Mehmet Karakaya’ya polis, "Sigara içmek ve maskesiz olmak yasak. Sigara içiyorsunuz" dedi. Karakaya'nın tekerlekli sandalyedeki eşi hasta olduğunu söyleyince polis memuru, "Geçmiş olsun teyzeciğim" diye cevap verdi.

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Gazetecileri tehdit etti

Polis, kimliğini aldığı Karakaya'ya, "Sen televizyon izliyorsun. Yasaklardan, hastalıktan her şeyden haberin var değil mi?" dedi. Karakaya'nın "Bilmiyorum" cevabını duyan polis memuru, "Sen bu dünyada yaşamıyor musun? Başka bir dünyada mı yaşıyorsun?" diye karşılık verdi.

Ceza yazılmaması için polise direnen Karakaya dertleri olduğunu ve o nedenle kent merkezine geldiklerini söyledi. Polis ise "Şimdi herkesin derdi var. Derdi olmayan insan yok fakat uğraştığımız bir mikrop var. Bu yasaklarla ilgili seni uyardığımıza dair tutanak tutacağız" dedi. Karakaya, görüntü alan gazetecilere de "Ne çekiyorsunuz? O telefonu kırarım" diye, tepki gösterdi. Polis ekipleri, Karakaya'ya kent merkezinde sigara içmekten işlem yaptı.



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