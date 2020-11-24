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Koronavirüs Sigara içtiği için kimliğini isteyen polisle Hayrola dedi, cevabını aldı Sen bu dünyada yaşamıyor musun?
TÜRKİYE

Sigara içtiği için kimliğini isteyen polisle 'Hayrola' dedi, cevabını aldı: Sen bu dünyada yaşamıyor musun?

Zonguldak'ın en kalabalık caddesinde sigara içerken polis denetiminde fark edilen Mehmet Karakaya isimli vatandaş ile polis memuru arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kimliğini isteyen polise "Hayrola" diyerek, cevap veren Karakaya, polisin yasaklardan ve hastalıktan haberi olup olmadığı sorusuna, "Bilmiyorum" diye, cevap verince polis memuru, "Sen bu dünyada yaşamıyor musun, başka bir dünyada mı yaşıyorsun?" dedi. Polis, Karakaya'ya kent merkezinde sigara içmekten işlem yaptı. Ayrıca Karakaya, görüntü alan gazetecilere de "Ne çekiyorsunuz? O telefonu kırarım" diye tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Polis, Karakaya'ya kent merkezinde sigara içmekten ceza yazdı.
Polis, Karakaya'ya kent merkezinde sigara içmekten ceza yazdı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı denetimlerini özellikle halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sürdürüyor. Maske, tulum ve siperlikle denetim yapan ekipler, Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerini denetleyip, vatandaşları sosyal mesafeye ve maske kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.


'Eşim hasta' bahanesi


Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da sigara içen Mehmet Karakaya ise denetim sırasında polise yakalandı. Polis memurunun, "Kimliğinizi görebilir miyim?" sorusuna, "Hayrola" diye cevap veren Mehmet Karakaya’ya polis, "Sigara içmek ve maskesiz olmak yasak. Sigara içiyorsunuz" dedi. Karakaya'nın tekerlekli sandalyedeki eşi hasta olduğunu söyleyince polis memuru, "Geçmiş olsun teyzeciğim" diye cevap verdi.

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Gazetecileri tehdit etti

Polis, kimliğini aldığı Karakaya'ya, "Sen televizyon izliyorsun. Yasaklardan, hastalıktan her şeyden haberin var değil mi?" dedi. Karakaya'nın "Bilmiyorum" cevabını duyan polis memuru, "Sen bu dünyada yaşamıyor musun? Başka bir dünyada mı yaşıyorsun?" diye karşılık verdi.
Ceza yazılmaması için polise direnen Karakaya dertleri olduğunu ve o nedenle kent merkezine geldiklerini söyledi. Polis ise "Şimdi herkesin derdi var. Derdi olmayan insan yok fakat uğraştığımız bir mikrop var. Bu yasaklarla ilgili seni uyardığımıza dair tutanak tutacağız" dedi. Karakaya, görüntü alan gazetecilere de "Ne çekiyorsunuz? O telefonu kırarım" diye, tepki gösterdi. Polis ekipleri, Karakaya'ya kent merkezinde sigara içmekten işlem yaptı.

Sigara denetiminde vatandaşlardan ilginç tepkiler: İçmiyordum kokusunu alıyordum
OYNAT 00:48
Sigara denetiminde vatandaşlardan ilginç tepkiler: İçmiyordum kokusunu alıyordum
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklanmasının ardından Taksim İstiklal Caddesi üzerinde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimde sigara içerken yakalanan bir vatandaşın, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti. Cadde üzerinde maske takmayan ve sigara içen kişilere 900'şer lira idari para cezası kesildi.


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