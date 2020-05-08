Silivri Cezaevi'nde 44 hükümlü/tutuklunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Spor

N'Sakala'dan transfer itirafı: İstanbul'dan 3 teklif var

Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi bitecek olan ve hangi takıma gideceği en çok merak edilen isimlerden biri olan sol bek Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer söylentileri, futbol yaşamındaki hedefleri ve futbola ne zaman veda etmek istediğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. N'Sakala sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten transfer teklifi aldığını söyledi.