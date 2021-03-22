Koronavirüs Şimdi de aşı fobisi baş gösterdi Kalp hastaları yan etki endişesiyle sırası geldiği halde aşı olmuyor
TÜRKİYE

Şimdi de 'aşı fobisi' baş gösterdi: Kalp hastaları yan etki endişesiyle sırası geldiği halde aşı olmuyor

Pandemi boyunca koronavirüs olma korkusuyla hastaneye gitmekten çekinen ve göğüs ağrısı olduğu halde acile başvurmayan kalp hastalarında şimdi de yan etki endişesiyle aşı fobisi baş gösterdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Kardiyoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ahmet Yıldız, hastalarının aşı olalım mı diye sürekli kendilerine başvurduğunu söyleyerek "Sırası geldiği halde aşı olmayanların oranı yüzde 30. Bunlar yaşlı grup ve çoğu kalp hastası. Kovid-19, en çok yaşlı ve kalp hastalarını öldürüyor. Dolayısıyla asıl bu gruptaki insanlarımızın aşısını olması gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Kardiyoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ahmet Yıldız.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Kardiyoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ahmet Yıldız.

Geçtiğimiz yıl salgın korkusu nedeniyle doktor kontrollerini atlayan ve göğüs ağrısı gibi ciddi kalp krizi belirtileri yaşadığı halde acillere başvurmaktan çekindiği için, evinde kaybedilen kalp hastalarının ardından, kronik kalp hastaları şimdi de yan etki korkusu ile sırası geldiği halde aşı olmaktan çekiniyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta 60-65 yaş grubu nüfusta aşılanmaların başlayacağını açıklamasının ardından uzmanlar bir kez daha özellikle kalp damar hastalığı olanların sırası geldiğinde tereddütsüz aşılarını olması gerektiğinin altını çizdi.

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyolojik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, koronavirüs enfeksiyonunun en çok 65 yaş üstü, altta kalp hastalığı olan bireylerde ölüme neden olduğunu vurgulayarak "Hastalarımız bizi de sıkça arıyor, 'Sıram geldi, aşı olayım mı, yan etkisi olur mu' gibi kaygılarla. Tam tersine, en çok bu kişileri korumamız gerekiyor. Yani aşı, asıl bu kesim için çok gerekli. Sırası gelen herkes güvenle aşısını olabilir" dedi.

BionTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Yaz aylarında karantinalar kalkacak
KORONAVİRÜS
BionTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Yaz aylarında karantinalar kalkacak

"HASTANEYE GELMEKTEN ÇEKİNİP YAŞAMINI YİTİRENLER OLDU"

Son bir yıldır kalp hastalarında en sık karşılaştıkları sorunun hastaların enfekte olma korkusu ile hastaneye gitmemesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, "Ya hastaneye gelmiyor ya da geç geliyorlardı. Göğüs ağrısı olduğu halde evde bekleyen hastalar oldu. Bir kısmını evde kaybettik. Bu önemli bir sorundu. Bu kez de aşı olma korkusuyla hastaneye gitmekten çekiniyor. Özellikle 65 yaş üstü grupta aşılanmama oranı yüzde 30'larda. Bu oran İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğimizin verilerine göre. Ama toplumun genelinde hekime danıştıktan sonra genelde ikna olduklarını görüyoruz. Yüzde 70'lerde bir aşılama oranı var bu yaş grubunda. Bu oranlar bizim merkezimizde de benzer şekilde gidiyor" diye konuştu.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı
KORONAVİRÜS
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı

"KALP İLAÇLARIYLA AŞI ETKİLEŞİME GİRER Mİ DİYE DE ENDİŞE EDİYORLAR"

Hastaların bir diğer endişesinin de kullandıkları ilaçlarla aşının olumsuz bir etkileşime girmesi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "İlaçlarla etkileşimi olur mu diye de soruyorlar. Hastalarımız çoğunlukla hipertansiyon ya da ritim düzensizliği olan hastalar. Kalp yetmezliği, kan sulandırıcı ilaçları kullanıyorlar. Aşının bu ilaçlarla bir etkileşimi olur mu diye de endişelenebiliyorlar. Ancak hipertansiyon ya da kan sulandırıcılar veya kalp yetmezliği nedeniyle alınan diğer ilaçların aşı ile herhangi bir etkileşimi söz konusu değil. hastalarımız aşılarını rahatlıkla yaptırabilirler."

Sigara içilen alanlar Kovid-19 riskini arttırıyor
HAYAT
Sigara içilen alanlar Kovid-19 riskini arttırıyor

KOVİD ÖLÜMLERİNDE 50 YAŞ ÜSTÜNDE RİSK, 10 KAT ARTIYOR

Bu bir yıllık süre içerisinde Kovid-19'a bağlı ölümlerde en sık karşılaşılan riskli grup hastaların "yaşlılar" olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, şu uyarılarda bulundu:

  • "Türkiye'deki verilere baktığımız zaman, 50 yaşın altındaki Kovid-19'a bağlı ölümler binde 3 civarı. 50-64 yaş arasında bu oran yüzde 3'e çıkıyor. 65-79 yaş arasında yüzde 13, 80 yaşın üstünde ise yüzde 30'lara kadar ulaşıyor. Dolayısıyla Kovid ölümleri 50 yaşından sonra, dramatik bir şekilde artıyor. Asıl bizim en çok korumamız gereken hasta grubu, bu yaş grubundakiler. Özellikle 65 yaş üzerindeki hastalar. Diğer bir önemli nokta da pandemi sürecinde verilerden elde ettiğimiz sonuçlara göre özellikle kalp ve damar hastalığı olan kişilerin bu ölümlerden çok daha fazla etkilendiği yönünde. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp krizi geçirmiş kalp yetmezliği olan, ritim düzensizliği olan veya kapak hastalığı olan kişilerin daha çok kaybedildiğini biliyoruz. Bu hastalar hem yaşlı, hem de kronik kalp damar hastalıkları var. yani aşı olursam yan etkisi olur mu diye endişeleniyorlar ama asıl hasta olduklarında daha tehlikeli. O nedenle de bu grubun aşılanması son derece büyük önem taşıyor"

Korona önlemleriyle bu yıl grip vakası neredeyse hiç görülmedi
HAYAT
Korona önlemleriyle bu yıl grip vakası neredeyse hiç görülmedi

"KOVİD OLSANIZ BİLE HAFİF ATLATIRSINIZ"

Şu ana kadar yaklaşık 13 milyon doz aşı yapıldığını ve bu aşıların büyük çoğunluğunun yaşlı ve kronik kalp hastalığı olan nüfusa uygulandığını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Şimdiye kadar aşıya bağlı belirgin, büyük bir yan etki yaşanmadı. Normal grip aşılarını olurken nasıl bir etki bekleniyorsa, benzer şekilde bu aşıda da ekstra bir tehlike, ekstra bir yan etki yok. O nedenle biz hastalarımızın özellikle aşı olmalarını istiyoruz. Tabii ki aşı olunca Kovid geçirmemenin yüzde yüz garantisi yok. Aşılandığımız halde Kovid enfeksiyonu geçirebiliriz. Ama hafif bir şekilde geçirmemizi sağlıyor. Aşılanan ve Kovid geçiren hastaların daha hafif atlattığını, yoğun bakım yatışlarının daha az olduğunu ve entübasyon dediğimiz solunum cihazına bağlanmanın çok daha az olduğunu görüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor
DÜNYA
AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor

DOKTORA DANIŞMADAN AŞI OLMAK İSTEMİYORLAR

Musa Kamburoğlu (64) 5 ay önce bypass ameliyatı geçirdiğini ve bu nedenle sırası geldiği halde aşı olmaktan çekindiğini söyleyerek "Doktoruma danışmadan hareket etmek istemiyorum. Tedirginim biraz. Bazı insanlar ben olmayacağım, korkuyorum diyor etrafımda. İster istemez biz de acaba bir şey olur mu, yan etkisi olur mu diye korkuyoruz. Doktoruma kontrolüm sırasında bunu da danışmak için geldimö dedi. Ayten Özkaynak ise (60) "Aşı sıram henüz gelmedi ama önümüzdeki günlerde geldiğinde ne yapacağımı pek bilmiyorum. Tedirginim biraz, emin değilim tam olarak. Doktoruma danışacağım. Yaşlılar var aşı olan etrafımızda ama kimisi de yan etkisi olur mu diye korkup olmadı. Ben de doktora danışacağım, ona göre karar vereceğimö diye konuştu. Kalp hastası olan ve hastaneye yatmak üzere doktoruna geldiğin söyleyen Tahir Özkaynak (61) ise "Sıram geldiğinde olup olmama konusunda ben de tereddütlüyüm. Bugün hastaneye yatışım yapılacak. Doktoruma da danışacağım ona göre karar vereceğim" dedi.

Aşılanınca vakalar yüzde 90 azaldı
KORONAVİRÜS
Aşılanınca vakalar yüzde 90 azaldı
Abone Ol Google News
Ölsem dahisenden vazgeçmem

Ölsem dahi
senden vazgeçmem

​Evlat nöbetindeki acılı anne oğluna seslendi.
Beni devlet babadan isteyin

Beni devlet babadan isteyin

Yurtta büyüyen genç kız evlenmek için şart koştu.
Bu bir meydan okuma değildir

​Nurettin Canikli'den Merkez Bankası açıklaması.

Kamu bankaları yüksek faiz tahribatını önleyebilir.

Uzmanlar uyardı: Millete panik yaptırıyorlar, yarını bekleyin

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla<br>buluşturuyor

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla
buluşturuyor

​Avrupa standartlarında yatırımlar hayata geçiriliyor

​Bakan'ın açıklamaları ile dolar hızla düşüşe geçti.

​Bakan Elvan'dan piyasalara önemli mesaj.

Samsung patent aldı

Samsung patent aldı

​Otomobillere parmak izi okuyucu geliyor.
Adana'da bir garip olay

Adana'da bir garip olay

'Kafamıza gökten yumurta yağıyor'

TBMM Başkanı Şentop, yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili konuştu.

Kar geri dönüyor

Kar geri dönüyor

​Meteoroloji beş günlük hava tahminlerini yayınladı.
Kabine değişikliği olacak mı?
Gündem

Kabine değişikliği olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’ün manifestosunu yayınlayacağını söylediği AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi için geri sayım sürerken, kongrenin ardından önemli değişimlerin yaşanacağı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında “Bakanlar Kurulu’nda da değişiklik olacak” iddiasına dair önemli detaylar paylaştı. Acet, Kabine’deki değişikliğin de Merkez Bankası ve İstanbul Sözleşmesi’ne dair kararların alındığı gün açıklanmasının planlandığını ancak beklemeye alındığı bilgisini aktardı. Acet, “AK Parti’nin çarşamba günü yapılacak 7. Büyük Kongresi’ne endeksli bir kabine değişikliği olacağına dair sinyaller epece artmış durumda” dedi.
HDP'li Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı
Gündem

HDP'li Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı

Polisin kolunu ısırmasıyla tanınan HDP'li Saliha Aydeniz, Nevruz kutlamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi. Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürerek, "Onun için diyoruz ki; bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın. Barışın muhatabı İmralı'dadır" dedi.
Samsung parmak izi okuyucular otomobillere entegre ediliyor
Teknoloji

Samsung parmak izi okuyucular otomobillere entegre ediliyor

Samsung, akıllı telefon ya da tabletlerdeki parmak izi okuyucu sistemini doğrudan otomobillere entegre ediyor. Kapılara ve direksiyon simidine eklenen biyometrik tarayıcıların otomobil hırsızları için ekstra bir güvenlik kalkanı oluşturması hedefleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.