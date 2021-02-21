Koronavirüs Simit sevdası pahalıya patladı Kısıtlamada sokağa çıktı 6 bin TL ceza ödedi
TÜRKİYE

Simit sevdası pahalıya patladı: Kısıtlamada sokağa çıktı 6 bin TL ceza ödedi

İstanbul Beşiktaş’ta kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Simit almak için dışarı çıktıklarını söyleyen iki arkadaş, “Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk” dedi. Ceza kesilen bir kadının tutanağa imza atmamak için polisi dakikalarca bekletmesi ise pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlamada sokağa çıktı 6 bin TL ceza ödedi.
Kısıtlamada sokağa çıktı 6 bin TL ceza ödedi.

Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Beşiktaş sahillerinde kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Sahilde yürüyenleri tek tek durduran ekipler, kimlik, çalışma belgesi ve pasaport kontrolü yaptı. Kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş ve spor yapan kişilere polis ekiplerince on binlerce liralık para cezası kesildi.

“Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk”

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde durdurulan iki kişi, yurt dışından geldikleri için uygulamadan haberleri olmadığını söyledi. İki arkadaş daha sonra hem spor yapmak hem de simit, açma almak için dışarı çıktıklarını itiraf etti. İkiliye market alışverişi için belirlenen saatler dışında dışarıda oldukları için Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi. Yurt dışından yeni geldiğini söyleyen Halit Er, “Burada kalıyoruz zaten. Hem yürüyüş yapacağız hem de bir şeyler alacağız. Az önce çıktık, şuradan bir şeyler alıp atıştırıp tekrar evimize dönecektik. Yeni geldiğim için bilmiyordum. Yapacak bir şey yok, emir demiri keser. Biz de kanunlara uyacağız. Bilmeden istemeyerek böyle bir hata yaptık. Sonuçta herkes görevini yapıyor, hepimizin kurallara uyması gerekiyor” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
GÜNDEM
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

"Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi"


Arkadaşı Emir Emirhanoğlu ise, “Hava bugün çok güzel, geçen hafta çok kötüydü kar yağmıştı. Arkadaşım bu güzel havayı bulmuşken spor yapmak istedi, ben de bir şeyler alayım dedim. Ama burada bu kadar polis olacağını tahmin etmemiştim, bizim için sürpriz oldu. Hemen geri döneceğiz. Poğaça simit almak için dışarı çıktık, onlar kabataslak 10 TL tutsun diyelim. Üç poğaça iki simidi 6 bin 10 TL’ye almak zorunda kaldık. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi, demek ki gerçekmiş. Poğaça simitçi de bulamadık, doğru eve dönüyoruz” diye konuştu.

Korona sakinliği
GÜNDEM
Korona sakinliği

“Ödeme almaya geldik, ödeyen biz olduk”

Çalışma izinleri olduğunu, işlerini hallettikten sonra kahve alıp sahilde içmeye çıktıklarını söyleyen başka iki arkadaş ise, “Ödemelerimiz oluyor, ödemelerimizi almak için buraya geldik. Bu taraflardan geçerken de bir kahve alıp arabamıza geçeriz dedik ama polisler durdurdu. Çalıştığımızı beyan ettik ama kabul etmediler. Ödeme almaya geldik, ödeyen biz olduk. Aldığımız ödemeyi cezaya verdik, karda değiliz. Bu bize çok büyük bir ders oldu. Biz biraz daha esneklik var zannediyorduk ama esneklik olmadığını anlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Kısıtlamada sokağa çıktılar "Siz bize ceza yazamazsınız" diyerek polise hakaret ettiler
GÜNDEM
Kısıtlamada sokağa çıktılar "Siz bize ceza yazamazsınız" diyerek polise hakaret ettiler

Polisi dakikalarca bekletti


Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken bir kadının market saatleri dışında dışarıda olduğunu gördü. Polisin uyarmak için yanına gittiği kadın, “Alışverişe gidiyordum, bu şekilde gidebileceğimi düşündüm” dedi. Kadına market alışverişi için belirlenen saatler dışında dışarıda olduğu için ceza kesileceği söylendi. Bunun üzerine kadın, cep telefonunu çıkararak birini aradı. Polis, ceza tutanağına imza atmasını isterken o telefondaki kişiyle görüşmeye devam etti. Kadın bu şekilde yaklaşık 5 dakika boyunca telefon görüşmesini sürdürerek görev başındaki polisleri bekletti. Bir süre sonra telefonu kapatan kadın, tutanağı dakikalarca inceledikten sonra imza atarak oradan ayrıldı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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