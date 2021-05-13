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Koronavirüs Sinovac Türkiyede üretilecek Yeni parti aşılar geldi
TÜRKİYE

Sinovac Türkiye’de üretilecek : Yeni parti aşılar geldi

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye’nin de arasında olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini açıkladı. Çinli firmanın koronavirüs aşısının yeni partisi de Türkiye’ye ulaştı. Dün sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na indirilen aşılar, kontrollerin ardından kullanıma sunulacak. Çin ile 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sinovac Türkiye’de üretilecek​: Yeni parti aşılar geldi
Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile CoronaVac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu.

Koronavirüsle mücadenin en etkili silahı aşı ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye geldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşıların yeni partisini taşıyan uçağın dün sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptığı bildirildi. Bu sevkiyatla CoronaVac aşısının, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaştığı belirtilen açıklamada, “Çin’den gelen aşılar, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak” denildi. Çin firması ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı belirtildi. Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, CNN Türk’te yaptığı açıklamada “Çin’den Türkiye’ye toplamda 27 milyon doz aşı geldi” dedi.

Sinovac Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi
KORONAVİRÜS
Sinovac Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi

Sinovac Türkiye’de üretilecek

  • Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye’nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini duyurdu. Weidong Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır’a “CoronaVac” adlı koronavirüs aşısını ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini söyledi. Şirketin geçtiğimiz ay dünya çapında 260 milyon doz koronavirüs aşısı tedarik ettiğini belirten Weidong, bunların yüzde 60’ından fazlasının Çin dışındaki ülkelere gittiğini ifade etti.

Yüzde 98 etkili

Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye’de de halihazırda uygulanan koronavirüs aşısı CoronaVac’ın gerçek dünya verileri yayınlandı. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan veri analiz çalışmasında, aşının can kaybını önlemede yüzde 98 etkili olduğu bildirilirken aşının hastaneyi yatmayı önlemede ise yüzde 96 etkili olduğu belirtildi. Çalışmada, ocak ve mart ayları arasında iki doz aşı olmuş kişiler incelenirken Sağlık Bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi, “Alınan verilere göre aşı olmuş sağlık çalışanları için hastalık ve ölüm oranlarının azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz” dedi.
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