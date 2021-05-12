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Koronavirüs Sinovac Türkiyeye aşı üretimi için lisans verdi
TÜRKİYE

Sinovac Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi

Türkiye'nin de satın alarak kullandığı CoronaVac aşısının üreticisi olan Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Sinovac Türkiyeye aşı üretimi için lisans verdi
Foto/arşiv

Sinovac CEO’su Yin Weidong Bloomberg’e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti.

Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.

Yin ayrıca, farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.

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