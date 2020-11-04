Sivas’ta bir köy karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

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2020 ABD Seçim Sonuçları: ABD Başkanı Kim Oldu?

Dünya ABD seçimlerini izliyor. Demokratların adayı Trump ile Cumhuriyetçilerin adayı Biden arasındaki kıyasıya rekabet sürüyor. İki aday da sabah saatlerinde zafer ilan etse de sonuçlar henüz belli değil. 2020 ABD seçim sonuçları, ABD Başkanı kim oldu? soruları merak ediliyor.