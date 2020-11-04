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Koronavirüs Sivasta bir köy karantinaya alındı Giriş ve çıkışlar kapatıldı
TÜRKİYE

Sivas’ta bir köy karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Yellice köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina süresinde köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bugün açıklanan koronavirüs tablosunda ise günlük vaka 2391 olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi DHA
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda bu geceden itibaren Yellice köyünde karantina uygulanacak. 14 gün boyunca köyün giriş çıkışları kapalı tutulacak.

Türkiye'deki toplam vaka ve ölü sayısı

  • Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu.
  • Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.
  • Toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923'e ulaştı. Hasta sayısı 384 bin 509, vefat sayısı 10 bin 558, ağır hasta sayısı 2 bin 464, aktif hasta sayısı 43 bin 286 oldu.

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