Koronavirüs Sivasta koronavirüsü yenen acil doktoru görevine alkışlarla döndü
TÜRKİYE

Sivas'ta koronavirüsü yenen acil doktoru görevine alkışlarla döndü

Sivas'ta yakalandığı koronavirüsü (Kovid-19) yenen acil serviste çalışan Dr. Uğur Corut, görevine meslektaşları tarafından alkışlanarak döndü. Corut, "Bu hastalığı hep birlikte yeneceğimize inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla geri döndü.
Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla geri döndü.

Medicana Sivas Hastanesi Acil Hekimi Dr. Uğur Corut, 19 Mart'ta işten eve döndükten sonra gece ateşi çıktı. Ertesi gün hastaneye gelen Corut'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir hafta hastanede tedavi gören Corut'a son yapılan test negatif çıktı. Corut, 14 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek hastanedeki görevine geri döndü. Dr. Corut'u mesai arkadaşları alkışlarla karşıladı.

"Kendimi gayet iyi hissediyorum"

Hastalığın kendisinde pozitif çıkmasına şaşırmadığını belirten Corut, "Acil serviste görevli en çok risk altında olan sağlık çalışanlarıyız. Ne kadar ekipman ve donanıma sahip olsak da bize de bulaşabiliyor. Sağlık çalışanları bu açıdan en risk gruptalar. Hastalık sürecinde moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Moral çok önemli. Hastalık sürecini atlatmakta da çok yardımcı oluyor. Çalışan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hep beraber bu virüsle savaşıyoruz. Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Koruyuculara rağmen hastalığın bulaşıcılığı yüksek olduğu için kendilerinden daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Süreci atlattım ve göreve başladım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Bu hastalığı yeneceğiz, buna inanıyorum. Biz hekimler sizler için buradayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, asla pes etmeyip mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"Asılsız bilgileri sosyal medyada paylaşmayın"

Hastane Genel Müdürü Şerafettin Demiray ise, "Özellikle bu hastalık Türkiye'nin her yerinde var. Hekim arkadaşlarımızın sonuçlarının pozitif çıkması sonucunda özellikle sosyal medyada çok olumsuz geri bildirimler oldu. Doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlar gördük. Hem bizi hem de hekimimizin ailesini oldukça üzdü. Doğruluğuna emin olmadığınız, teyit edilmemiş bilgileri lütfen sosyal medyada paylaşmayınız. Çünkü moral ve motivasyona çok ciddi ihtiyacımız olduğu günlerden geçiyoruz. Ülkede ve dünyada sağlık çalışanları canı pahasına bu sağlık hizmetini sunuyorken bu tip asılsız haberleri üzüyor" diye konuştu.

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