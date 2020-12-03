Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaradı Acil servislerdeki yoğunluğu azalttı
TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaradı: Acil servislerdeki yoğunluğu azalttı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları acil servislerdeki yoğunluğu azalttı. Acil servislerin pandeminin merkezi olarak görev yaptığını belirten Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cander, "Geçen haftalarda acil servise gelen hasta sayısı çok ciddi rakamlara ulaşmıştı. 3 bin 500 civarında vaka ki bu rakama biz normalde pik yaptığımız ayda ocak ayında ulaşırdık. Kasım ayının ortasında 3 bin 500'e ulaşmıştık. Bunun 2 bini koronavirüs vakasıydı. Bu tedbirler alındığından itibaren vaka sayılarında düşüş yaşandı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander.
Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander.

"Biz sokağa çıkma yasakları konusunda deneyimliydik" diyen Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Nisan-Mayıs ayındaki 3-4 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarında ciddi bir azalma oluyordu. Bugünlerde de özellikle dün geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde özellikle ayakta başvuru sayımızda ciddi azalma oluyor. Acil servisler tamamıyla acil hastalara hizmet vermiyor. Bazen ihtiyaca bağlı acil olmayan vakalar da geldiği için bu hastalar gelmiyor. Bundan dolayı poliklinik sayılarında hissedilen düşüş oldu" şeklinde konuştu. Kısıtlamalardan sonra hasta sayılarında düşüş yaşandığını belirten Cander, "Geçen haftalarda acil servise gelen hasta sayısı çok ciddi rakamlara ulaşmıştı. 3 bin 500 civarında vaka ki bu rakama biz normalde pik yaptığımız ayda ocak ayında ulaşırdık. Kasım ayının ortasında 3 bin 500'e ulaşmıştık. Bunun 2 bini koronavirüs vakasıydı. Bu tedbirler alındığından itibaren vaka sayılarında düşüş yaşandı."

Kovid-19 aşısını bulan Türk çift ABD medyasında konuşulmaya devam ediyor: Dünyayı kurtardılar
DÜNYA
Kovid-19 aşısını bulan Türk çift ABD medyasında konuşulmaya devam ediyor: Dünyayı kurtardılar

"ACİL SERVİSLER PANDEMİNİN MERKEZİ OLARAK GÖREV YAPIYORLAR"

Hastaların acil servislerden yoğun bakımlara nakli için geçen sürenin önemli olduğunu belirten Başar Cander, "Acil servisler pandeminin merkezi olarak görev yapıyorlar. Ağır hastaların yüzde 90'ı acil servislere başvuruyor. Solunum yetmezliği veya organ yetmezliği. Bu hastalar çok artarsa yoğun bakıma yer bulamazsanız. Yoğun bakımın yataklarının doluluk oranı önemli bir istatistiktir ama daha önemli bir istatistikse bir insanın yoğun bakıma nakli için geçen ortalama süre. En iyi dünya sistemlerinde dahi 2 ila 23 saat şeklinde süreler vardı. Yoğun bakımdaki ihtiyaçtan dolayı nakil için bazen 24 saat, bazen 48, saat bazen 72 saat bekleyen hastalar var. Ortalamalar yükseldi. Bu hasta grubu süreyi acilde geçiriyor. Acilde bu hastalar yoğun bakım yatağına nakledilinceye kadar optimal tedaviyi görmesi lazım. Bu optimal tedaviyi görecek üniteler acillerin içerisinde yaygınlaştırılmalı ki biz bunlara kritik bakım üniteleri veya kritik yoğun bakım üniteleri diyoruz. Bunun için donanıma ve eğitimli personele ihtiyaç var. Proje dahilinde bunların geliştirilebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı: Uygulama bugün başladı
KORONAVİRÜS
Adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı: Uygulama bugün başladı

"HALKIMIZ ACİL SERVİSLERE GELMEK KONUSUNDA BİLİNÇLİ DAVRANSIN"

Cander konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu kısıtlamalar bizim için önemli. Halkımız da bu kısıtlamalara uyduğu sürece öncelikle acil servislere gereksiz başvuruların azalması gerekiyor. Halkımız o konuda bilinçli davransın. Gereksiz başvuruları azaltacağız derken bu sefer de gerçek hastaların gelmediği dönemler oldu. Mesela vatandaşın göğsü ağrıyor 'Kovid var ben gereksiz başvurmayım' diyor. Bu sefer kalp krizinden hastayı kaybediyoruz. Kendini acil hisseden kişinin acil olup olmaması konusunda 112'den destek alması lazım. Son olarak acil serviste çok zor şartlarda hizmet ediliyor. Bir çok branş kovidde yük aldı. Ama acil servisler hep en fazlasını almak zorunda, bunun için acil servislerin daha fazla personel ve Acil Tıp Uzmanları açısından daha fazla teşvik edilmesi gerekiyor. Normal şartlarda 4 kişiyle verdiğiniz hizmeti tükenmişlik sendromu ve yıpranmışlığı hesap ederek 6 veya 8 kişiyle vermeniz gerekiyor. Takviyenin önemi çok açık."

Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu
KORONAVİRÜS
Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Türk şirket üretti: Koronavirüsü iki saatte yok ediyor
EKONOMİ
Türk şirket üretti: Koronavirüsü iki saatte yok ediyor
Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin fiyatı belli oldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin fiyatı belli oldu
Abone Ol Google News
Ağaç kesme kavgası aile dramına döndü

Ağaç kesme kavgası aile dramına döndü

​Biri açık kalp ameliyatına alındı diğerleri karakolluk oldu.
Acil servislerdeki yoğunluğu azalttı

Acil servislerdeki yoğunluğu azalttı

​Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaradı.
Sosyal medya devlerine 30ar milyon TL ceza kesildi

​Operasyona giden emniyet güçlerine ateş açtılar: 2'si polis 5 yaralı.

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

​20 kilometre derinlikte Kurtalan'ın Karabağlar Köyü'nde meydana geldi.

Uygulama bugün başladı

Uygulama bugün başladı

​Adliyelerde ve istinaf mahkemelerinde HES kodu şartı.
Özellikle<br>Almanları hedef aldılar

Özellikle
Almanları hedef aldılar

​İzmir'den Avrupa'ya uzanan dolandırıcılık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.