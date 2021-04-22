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Koronavirüs Ülke genelinde uygulanacak 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı | 23 Nisan'da sokağa çıkmak yasak mı? 23 Nisan'da marketler açık mı?

Ülke genelinde uygulanacak 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanacak 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu akşam 19.00 itibarıyla başlayan kısıtlama, pazartesi günü sabah saat 05.00’te sona erecek. Peki bu süre boyunca hangi işletmeler hizmet verecek, kimler kısıtlamadan muaf tutulacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı | 23 Nisanda sokağa çıkmak yasak mı? 23 Nisanda marketler açık mı?
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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ramazan ayının ilk iki haftasında hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da eklendiğini duyurdu.

Tüm illeri valiliklerine gönderilen genelgeye göre 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayacak.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Kısıtlamadan muaf kişiler listesi geçerli olacak

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

  1. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.
  2. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.
  3. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
  4. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

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