Koronavirüs Kısıtlamanın kalktığı iller açıklandı
TÜRKİYE

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Kısıtlamanın kalktığı iller açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, 81 il vaka sayılarına göre dört kategoriye ayrıldı. Peki sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı iller hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar kalktı mı? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kısıtlamanın kalktığı iller açıklandı.
Kısıtlamanın kalktığı iller açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri kabine toplantısı sonrasında açıkladı.

Erdoğan, düşük riskli olan illerin mavi, orta riskli olanların sarı yüksek riskli olanların turuncu, çok yüksek riskli olanların ise kırmızı olarak renklendirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamalarının tamamen kalkacağını, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir süre daha pazar günleri devam edeceğini ve saat 21.00'den 05.00'e kadar uygulanacak akşam kısıtlamalarının ise süreceği bildirdi.

Peki sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağı iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı illere göre; kısıtlamadan muaf olan mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şöyle: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.

Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

AA

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde devam edecek?

Açıklanan haritada sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller yüksek ve çok yüksek riskli olarak ikiye ayrıldı.

Yüksek riskli olan ve turuncu renkle gösterilen iller şöyle: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, Zonguldak, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli olan ve kırmızı renkle gösterilen iller ise şöyle: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ,Adıyaman, Osmaniye.

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