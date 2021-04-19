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Koronavirüs Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde: Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir. Gelinen aşamada mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı gibi ülkemizde de görülen varyantlar sebebiyle hasta sayılarında artış yaşanmaktadır. Vaka sayılarında son dönemde yaşanan bu artış nedeniyle ülke genelinde “kısmi kapanma” uygulamasına geçilmiştir.

  • Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 -05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00’da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde, uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, 12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

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