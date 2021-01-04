Koronavirüs 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlamasında son dakika gelişmesi: 80 saat sonra sona erdi

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Yasağın sona ermesiyle yollarda da hareketlilik başladı.

Haber Merkezi AA
80 Saatlik kısıtlama sona erdi, İstanbul yollarında hareketlilik başladı.
80 Saatlik kısıtlama sona erdi, İstanbul yollarında hareketlilik başladı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Aralık'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını duyurmuştu.

80 Saatlik kısıtlama sona erdi, İstanbul yollarında hareketlilik başladı.
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda 5'incisi 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

80 Saatlik kısıtlama sona erdi, İstanbul yollarında hareketlilik başladı.
Sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Kısıtlama kalktı 2021’in ilk iş gününde yollarda hareketlilik başladı
FOTOĞRAF 15
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Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50 'i gördü.
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Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50 'i gördü.
Title
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50 'i gördü.
Title
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50 'i gördü.
Kısıtlama kalktı 2021’in ilk iş gününde yollarda hareketlilik başladı
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte 2021'in ilk iş gününde İstanbul yollarında da hareketlilik başladı.


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