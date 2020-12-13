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Koronavirüs Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bildiler Apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar
TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bildiler: Apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasında apartmanın boşluğunda toplanan ve uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Yaşanan olayda 10 kişi gözaltına alındı.
Yaşanan olayda 10 kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı saat 21.00'da başladı.

  • Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi'de bir apartmanın boşluğunda bir araya gelen kalabalık bir grubun uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis ekibi ihbarın yapıldığı adrese yöneldi. Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan apartman boşluğuna baskın yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda kişilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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