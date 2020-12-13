Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bildiler: Apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Hayat

Contemporary Istanbul çevrimiçi düzenlenecek

Contemporary Istanbul’un 15. Edisyonu bu yıl sadece çevrimiçi ortamda düzenlenecek. Geçtiğmiiz haftalarda fiziki gösteriminin de yapılacağı duyurulan CI, koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirlerle virtual.contemporaryistanbul.com online olarak yapılacak.